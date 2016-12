Com a professional de l´educació canina i des de la meva pròpia experiència la majoria de situacions «problemàtiques» que les persones em plantegen amb els seus gossos són d´origen emocional i busquen solucions des d´aspectes racionals que repercuteixin en l´equilibri conductual del gos? No té sentit!

Aquests enfocament acostuma a donar solucions moltes de les vegades

incompletes a causa que el paradigma educatiu que aplica el professional caní acostuma a estar basat en el control conductual o en pautes de treball concretes i/o mecàniques, és quan parlem d´ensinistrament –paraula d´origen militar– i que busca el control de la conducta com a solució a un desequilibri en l´emoció, del gos i de l´humà davant determinades situacions.

Quan en canvi el punt de vista, l´enfocament al problema, no és només conductual sinó emocional, ens obrim a la possibilitat de l´educació com a eina per integrar en la consciència de l´humà aspectes emocionals que el gos ens desperta i que són propis, nostres, i ens donen l´oportunitat la majoria de les vegades per assolir un creixement intern que es veurà manifestat en el camp

conductual del gos. Llavors podem parlar d´integració, armonia, comprensió i responsabilitat, valors a revisar que amagats, justificats o malinterpretats generen reaccions que ens obliguen a dues coses: o bé a controlar o bé a revisar per reeducar-nos. En l´últim cas sempre ens portarà una oportunitat que ve emmascarada sota la caràtula de «problema».

Els gossos són miralls emocionals –moltes vegades, la majoria no conscients– de l´entorn humà en què viuen i aquest segurament sigui el veritable servei que avui ens donen, estimar-los és honrar-los i per fer-ho res millor que encarar-nos a aquests aspectes nostres que gràcies a ells podem reeducar.