Rescaten un gos amb les potes trencades al mig de l'autopista

Els Mossos d'Esquadra han rescatat un gos perdut al mig de l'autopista AP-7. L'animal havia fugit d'una autocaravana que es va accidentar el dia anterior en xocar amb un camió articulat i s'havia refugiat a la mitjana de l'autopista.

En l´autocaravana accidentada viatjaven tres joves amb els seus gossos, entre els quals es trobava el Paco, un petit gos d'edat avançada. La patrulla de mossos de la Unitat de Trànsit que va assistir a l´accident va estar buscant als gossos que van marxar del lloc causa de l´impacte entre els vehicles, però només van trobar-ne dos.

Els ocupants de la autocaravana van haver de marxar del lloc de l´accident ja que havien de ser atesos pels serveis sanitaris, per aquest motiu el Leonardo, un dels ocupants de la autocaravana va decidir trucar a la Marta, seva xicota i també propietària del Paco, per comentar-li el que havia passat i que ella s´havia de fer càrrec dels altres dos animals.

Els agents dels Mossos després de tornar a insistir en la recerca van avisar al torn entrant del que havia passat i que no havien pogut trobar al gos. Al matí, van rebre una trucada d´un conductor que hauria vist a la mitjana de l´autopista un gos.

L'animal es trobava en una zona de difícil accés. Segons expliquen els Mossos, en una nota de premsa, "per poder accedir a la zona on es trobava el Paco, els agents van haver de creuar els tres carrils de l´autopista a peu posant en perill la seva vida i un cop van arribar a la mitjana van observar com el Paco es trobava ferit de les dues potes posteriors segurament ocasionades per un atropellament".

Quan la Marta (la seva propietària) "va veure al Paco no es podia creure que l´hagués recuperat i s´havia quedat molt angoixada la nit abans, per la qual cosa, quan el va abraçar no va poder evitar posar-se a plorar pel seu estat de felicitat", afegeix la nota de la policia catalana.

El gos tenia dues potes fracturades i s'està recuperant d'una intervenció quirúrgica.