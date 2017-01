Un cadell de cinc mesos es queda paralític a Tenerife després d'una pallissa

Diverses associacions animalistes de Tenerife han començat una croada per donar-li una segona oportunitat a Yako, un presa canari de cinc mesos que s'ha quedat paralític després de patir una pallissa.

Andreina González, membre de l'associació Brigada Animalista, explica que el cadell va ser portat pel seu amo al veterinari perquè li practiqués l'eutanàsia a causa del mal estat que presentava l'animal i va acabar confessant que li havien clavat una pallissa. González assegura que el seu amo "va anar al veterinari per dormir-lo, però al preguntar-li què li havia passat, va explicar que li havien pegat amb un pal".

Va ser llavors quan les protectores Peluditos Médano i El Club de la Huella es van fer càrrec del cas i van sufragar les despeses de l'operació d'urgència que necessitava Yako. González assegura que els veterinaris només li donen al cadell un 5% de possibilitats de tornar a caminar. "L'han vist quatre professionals i tots han coincidit en el seu diagnòstic, però les noies que el tenen en acollida no es rendiran i segueixen buscant-li una oportunitat", apunta.

Les protectores han llançat una crida d'auxili per Yako a través de les xarxes socials, ja que per si soles no compten amb els recursos suficients per fer-se càrrec de totes les despeses. "Ara mateix necessita sobretot empapadors i bolquers, però el futur li caldrà un carret perquè pugui caminar", apunta. També cal sufragar les despeses de la seva rehabilitació, que ja ha començat mentre està en una casa d'acollida.