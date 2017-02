El teu gos pot deixar de ser una 'cosa'

Un gos és una cosa? Un gat és un bé patrimonial? Per al Codi Civil, si. I un moviment cívic, amb gairebé 245.000 signatures vehiculades a través del Grup Parlamentari de Ciutadans, està a punt de forçar el canvi de consideració que arrosseguen els animals de companyia en aquesta norma del segle XIX.

El Congrés dels Diputats debat demà una proposició no de llei per instar el Govern a que modifiqui el Codi Civil en aquest sentit i es faci «una categoria especial» que ubiqui als animals de companyia «fora de la massa patrimonial a tots els efectes legals». És a dir, que deixin de ser equiparats a altres béns de caràcter moble com una nevera o un televisor.

Es persegueix que els animals de companyia «resultin inembargables, absolutament indivisibles en situacions de comunitat, i intransferibles en negocis onerosos. I, en conseqüència, que es reconegui la naturalesa extrapatrimonial dels animals de companyia ».

Entre els motius que al·leguen per motivar el canvi, destaca l'«absurditat» que actualment, els animals de companyia «puguin ser embargats i executats pels creditors, subhastats per liquidar una comunitat de guanys, o introduïts en lots i sortejats en supòsits hereditaris, obviant en tot cas l'especial relació afectiva que hi ha entre la mascota i els seus amos».