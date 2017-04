Deu coses que fas sovint i que el teu gos odia

Hi ha vegades que fem realment difícil la vida de l'anomenat "millor amic de l'home". Petits gestos o comportaments del nostre dia a dia, en alguns casos conscients i en altres no, poden portar als gossos a la confusió o a produir-los ansietat. Et descobrim deu de les coses que fas sovint i que el teu gos odia.



1. Les abraçades



Que molts gossos hagin après a tolerar aquest gest no vol dir que els agradi. De fet, les abraçades els fan sentir sotmesos i atrapats, ja que per a ells és un signe de dominació.



2. Que parlis sense gesticular



Tots estem convençuts que el nostre gos entén tot el que li diem. No obstant això, això no és del tot cert. El que entenen les mascotes són els nostres gestos i l'entonació que donem a les nostres paraules, raó de més per intentar gesticular més cada vegada que els donem una ordre.



3. Banyar-los



Els fiquem en un espai reduït, sense mobilitat i els mullem de dalt a baix. I per si fos poc els tirem sabó, perfums o productes que poden afectar el seu l'olfacte. No és d'estranyar que per a la majoria de gossos el bany sigui un moment odiós.



4. Que toquis a altres gossos



Els que tenen gos s'hauran adonat que són gelosos. I més cada vegada que ens acostem a tocar a un altre can en la seva presència. Encara que alguns gossos ho porten millor, és una cosa intolerable per la majoria.



5. Jugar amb el seu menjar



Posar-los el menjar davant del morro però no donar-li no fa cap gràcia als gossos i pot produir-los ansietat. Tampoc suporta gens bé que intentis enganyar quan li dones una galeta, fent amagos i traient-li quan està a punt d'agafar-la.



6. Que acariciïs el seu cap



Tocar directament el cap d'un gos que trobes pel carrer és un error molt greu. A aquests animals els resulta bastant molest que els toquin o els donin copets en aquesta part del cos, encara que això no vol dir que si és la teva mascota ho puguis fer perquè ets el seu "líder".



7. Bufar-los



Probablement tots els que tenen gos ja saben que als gossos odien que els bufin, i molt menys al nas o a les orelles. No obstant això, això no impedeix que molts propietaris d'una mascota canina repeteixin aquest molest gest.



8. La manca de normes



Per molt que estimis a la teva mascota i la vegis com un membre de la família, no deixa de ser un animal i per tant necessita límits que l'ajudin en el seu dia a dia. Els gossos adoren tenir una vida estructurada i una rutina fixa, per exemple menjar o baixar al carrer a la mateixa hora, per poder seguir les normes del seu amo i saber què és el que vol en tot moment.



9. Que netegis la casa



Els gossos són molt sensibles a les olors fortes, pel que no és d'estranyar que ho passin fatal amb l'ambient que creen els productes de neteja. Per la mateixa raó, tampoc les colònies i perfums els fan res de gràcia. Prefereixen mil vegades la teva olor corporal.



10. Portar-los amb corretja



Als gossos no els agrada gens anar amb corretja ja que això els dificulta l'exploració i ensumar, dues de les seves aficions preferides. Però odien encara més anar amb la corretja tibada, un gest que els provoca un increment del nivell d'estrès, frustració i excitació.