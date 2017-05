A Espanya, aproximadament en un 49,3% de les llars conviu algun animal. Això ha donat lloc al fet que a l'hora de buscar un habitatge de lloguer, molts inquilins es preguntin sobre la possibilitat de viure amb el seu animal, els seus drets, o si hi ha algun tipus de prohibició. Fins i tot alguns portals de lloguer han inclòs entre les característiques dels habitatges l'opció de «permet mascotes» (a mi personalment el concepte de mascota no m'agrada, per això em refereixo a animal). Aquí és on sorgeix el dubte: ¿tinc dret a viure amb el meu animal en un pis de lloguer? Depèn. Si el contracte no ho prohibeix expressament, al meu entendre sí que pots.

La Llei no estableix cap prohibició al respecte. No obstant això, sempre és aconsellable, a l'hora de signar el contracte, fer-li saber al propietari que convivim amb animals. És important que entengui que no per viure amb animals l'habitatge va a deteriorar-se més que si no hagués animals.

Si el contracte preveu expressament la prohibició de tenir animals, no podrem viure amb ells. En cas de fer-ho, estarem incomplint el contracte.

Hi ha alguna altra possibilitat que el propietari resolgui el contracte? L'art. 27 de la LAU preveu que el propietari podrà resoldre el contracte en cas que en l'habitatge tinguin lloc activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites. Evidentment conviure amb un animal no té aquesta consideració com a tal però en cas de donar-se les anteriors situacions, el propietari pot invocar dit article, per a resoldre el contracte.