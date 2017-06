Nens amb mascotes, menor risc d'al·lèrgies i obesitat

Un estudi de la Universitat d'Alberta (Canadà) ha descobert que els nens que viuen amb mascotes des de petits tenen nivells més alts de dos tipus de microbis que s'associen amb un menor risc d'al·lèrgies i obesitat.

Així ho han observat en un estudi amb nadons que vivien amb mascotes, el 70 per cent gossos, que publica en el seu últim número la revista 'Microbiome', els autors avancen que aquesta troballa podria ser degut a una alteració dels bacteris intestinals que afavoreix al sistema immune.

"Hi ha una finestra de temps crítica quan la immunitat intestinal i els microbis es desenvolupen conjuntament i les interrupcions d'aquest procés produeixen canvis en la microbiota", segons Anita Kozyrskyj, epidemiòloga pediàtrica que ha participat en aquest treball.

Les últimes troballes de Kozyrskyj i el seu equip s'han produït després d'analitzar mostres fecals de nens obtingudes d'un estudi canadenc realitzat fa dues dècades, que va demostrar que els nens que creixien amb gossos tenien taxes més baixes d'asma.

"Un gos en una pastilla"

La teoria és que l'exposició més precoç a la brutícia i als bacteris, presents per exemple en el pèl o a les potes dels gossos, afavoreix una immunitat també precoç. Però els autors no estaven segurs de si aquest efecte tenia lloc en els bacteris dels gossos o després de la seva transmissió als humans a tocar-los.

Per això, els investigadors van estendre l'anàlisi de l'exposició a mascotes des que el nadó estava a l'úter matern fins tres mesos després de néixer, mesurant la presència dels bacteris 'Ruminococcus' i 'Oscillospira', que s'han relacionat amb un menor risc d'al·lèrgies infantils i obesitat respectivament.

Així, van veure que la presència d'aquests dos bacteris es duplicava quan hi havia una mascota a casa, segons ha confirmat Kozyrskyj, el que es deu al fet que afecta indirectament a la microbiota intestinal tant durant l'embaràs com durant els primers mesos de vida.

Per això, segons aquesta experta, la protecció pot aconseguir fins i tot encara que el gos estigui a casa just en el moment de donar a llum.

A més, l'estudi també va mostrar que la millora de la immunitat es va produir fins i tot en tres escenaris coneguts per una major sensibilitat, com en els parts per cesària, quan s'utilitzen antibiòtics durant el part o quan el nadó no és alimentat amb llet materna.

Encara que l'autora admet que calen més investigacions per confirmar aquesta troballa, no descarta que en el futur es pugui aplicar el concepte d'"un gos en una pastilla" com a estratègia preventiva per a les al·lèrgies, que la indústria implanti mitjançant un suplement "de la mateixa manera que ja ha fet amb els probiòtics".