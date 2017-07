La miraculosa recuperació de Sky, el gos sense mig cap

El gos Sky, al qual li van partir el cap amb una pala el mes passat, ha aconseguit una segona oportunitat després de ser operat amb èxit a l'Hospital Veterinari València Sud.

L'animal es va convertir en protagonista dels mitjans de comunicació fa un mes després de patir una brutal agressió que li va ocasionar lesions greus, inclosa la pèrdua del seu ull dret. La plataforma especialitzada en casos de rescat extrem Let Adopt International va iniciar una campanya per recaptar els diners necessaris per pagar l'operació maxil·lofacial que necessitava Sky.

"Quan veig Sky penso que és una trista realitat que encara passin aquestes coses. El que li van fer va ser sens dubte d'una crueltat extrema. Ara toca resoldre-ho i encara que serà un procés lent i laboriós, ho aconseguirem", ha explicat el director de l'hospital valencià, Jorge Llinás.

El gos, que no pot menjar, ha estat sotmès a una complexa cirurgia reconstructiva en la seva cara en la qual se li va retirar tot el teixit mort i es va netejar la infecció. "La bona notícia és que els controls posteriors i les proves realitzades fins al moment revelen que Sky evoluciona favorablement", ha explicat el doctor.

El següent repte en la recuperació de Sky serà sotmetre a una altra operació per tornar a poder obrir la boca. Fins ara el ca s'alimenta amb una sonda connectada al seu esòfag.