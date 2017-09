Pateixes els lladrucs del gos del veí?

Les molèsties per lladrucs. Els lladrucs dels gossos són un dels motius més habituals de conflictes entre veïns. És cert que el gos ha de poder expressar els seus estats emocionals amb la seva veu, però cal intentar que aquests siguin limitats i a unes hores raonables. Els lladrucs solen ser més freqüents quan l'animal està sol a casa i, en molts casos, els propietaris d'aquest no són conscients de les molèsties que poden causar a la resta de la comunitat.

Normalment cada ciutat té les seves pròpies ordenances per intentar controlar el soroll màxim que poden suportar els seus veïns però, evidentment, un gos no entén d'aquestes normes. En qualsevol cas és cert que, amb paciència i tranquil·litat, se'ls pot ensenyar a controlar aquests lladrucs. Per això, abans d'arribar a denúncies o conflictes veïnals, s'ha de parlar primer i exposar el problema amb els propietaris del gos. Sempre es pot buscar alguna solució que acontenti a tots amb bones maneres i educació. La bona convivència és una responsabilitat de tots.