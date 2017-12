El Congrés aprova deixar de considerar «coses» a les mascotes

El Ple del Congrés ha aprovat per unanimitat la tramitació de la llei per la qual es busca reformar el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil per eliminar de totes elles la 'cosificació' jurídica dels animals i que aquests, com a éssers vius, siguin considerats subjectes de dret.

En concret, el text busca modificar diversos articles del Codi Civil relatius al conveni regulador en els divorcis, separacions o nul·litat matrimonial, amb l'objectiu d'afegir nous punts que regulen el destí de les mascotes en què, segons el text que proposen, ha de prevaler l'interès dels membres de la família i del benestar de l'animal, "podent preveure el repartiment dels temps de gaudi si és necessari".

A més, vol evitar que els animals de companyia puguin ser embargats als seus amos davant impagaments de rendes, que les mascotes no entrin en el pacte d'extensió de la hipoteca i proposa incloure com a béns immobles els vivers, colomars, vivers o ruscs, entre d'altres hàbitats animals, sempre que el propietari els hagi col·locat o els conservi amb l'objectiu de mantenir-los units a la finca i formant part d'ella d'una manera permanent.

Animalistes proposen esmenar el text

Durant la seva intervenció, la majoria de portaveus han agraït la seva col·laboració a Fundació Affinity i l'Observatori Justícia i Defensa Animal, les dues associacions impulsores d'aquesta mesura. També s'ha reconegut a la tribuna la tasca de l'Associació Parlamentària en Defensa dels Animals (APDDA) que, a més de demanar als grups el suport a aquesta iniciativa ha anunciat que promourà la presentació d'esmenes a aquest text amb l'objectiu estendre les modificacions a més àmbits, ampliant l'abast de la reforma.

A aquestes propostes s'ha referit el portaveu socialista en aquesta matèria, Javier Antón, qui, a més, ha qüestionat les intencions del PP amb aquesta mesura. "Sospito que ha pesat més la idea de gastar la seva quota, que qualsevol altre objecte finalista de la mateixa", ha declarat per, tot i això, alegrar-se per l'arribada d'una llei que, al seu parer, va permetre que la legalitat espanyola estigui adaptada a la realitat.

Alguns partits, com Units Podem, PDeCAT o Compromís, han recollit aquesta proposta de la APDDA, amb l'objectiu d'estendre aquesta consideració dels animals com a "éssers sensibles" a aquells que participen en "espectacles sagnants", com poden ser els toros. A més, s'ha plantejat regular les protectores o evitar l'adquisició compulsiva d'animals a través de campanyes.