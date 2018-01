T'expliquem com afecta el fred a les mascotes

Durant l'hivern cal prendre més precaucions per evitar que el fred resulti perjudicial per a les nostres mascotes. Una exposició perllongada a baixes temperatures pot causar seriosos problemes. La permanència en llocs extremadament freds pot danyar els mecanismes de regulació tèrmica de gossos i gats. A més, en cadells i gossos vells la sensibilitat és més gran.

Tot i la idea que es té de que els animals no passen fred i que el seu pelatge els serveix de protecció, unes condicions de fred intens fan que això no sigui suficient. Depenent de la raça i la mida de l'animal, la nostra mascota serà més o menys propensa a veure's afectada per les baixades de temperatura.

Recomanacions

Per mantenir a la teva mascota abrigada i evitar que es refredi, el primer és abrigar-la bé. Els abrics petits no sempre resulten còmodes per a l'animal i solen acabar per treure-se'ls. A la llar, assegura't de posar-li una manta extra sobre el seu llit.

Igual d'important és pensar en la seva alimentació. Les mascotes més actives necessiten més energia durant els dies freds, per la qual cosa és recomanable augmentar la seva ració o complementar-la amb aliments rics en proteïnes i greixos, sempre de forma equilibrada.

En cas que la teva mascota no sigui molt activa i passi la major part del temps a casa, no has d'augmentar la seva ració. Has de prestar especial atenció a mantenir el seu espai a una temperatura adequada. Per a això, pots utilitzar un calefactor, per exemple.

Tenint en compte la mida, els gossos més petits necessiten més abric, ja que es troben més a prop de terra, mentre que els animals més grans toleren més el fred. En el cas dels gats, cal tenir en compte que algunes races són més sensibles al fred, com el siamès o l'esfinx.

Una altra recomanació a tenir en compte és procurar no tallar-li el pèl a la nostra mascota durant la temporada d'hivern. Li vindrà bé una mica de protecció addicional.

Com saber si la meva mascota té fred

Identificar si la nostra mascota està patint per les baixes temperatures és molt senzill. Els símptomes més freqüents quan un animal té fred són petits espasmes o tremolors, falta d'energia en els moviments i somnolència.