El 32% dels gossos abandonats "poc atractius" moren en els refugis

El 32% dels gossos abandonats de més de vuit anys, malalts o amb un "físic poc atractiu" no arriben a ser adoptats i acaben morint en els refugis, segons dades recollides per la Lliga Protectora d'Animals i Plantis de Barcelona i fets públics aquest dilluns en un comunicat.

Aquest centre, situat en l'avinguda Tibidabo de la capital catalana, ha potenciat les adopcions de gossos de perfil "poc adoptable" amb la campanya 'Ells també esperen', i de les 49 mascotes d'aquestes característiques que han participat, 11 que segueixen en el refugi dos anys després.

Des de setembre de 2015, quan es va iniciar el projecte, 33 d'aquests gossos han estat adoptats, mentre que un va ser cedit a una altra associació amb un entorn més adequat per passar els seus últims dies, tres van ser acollits indefinidament amb famílies, i els 11 restants continuen en el refugi --tres tenen entre vuit i 12 anys; sis, entre cinc i vuit anys, i dos, entre un i cinc anys--.

L'encarregat del refugi, Enric Solé, ha explicat que, a pesar que s'aconsegueixen moltes adopcions de gossos i gats, "alguns queden sistemàticament al marge", ja sigui perquè mostren por o desconfiança, o perquè el seu físic o malalties no els fan atractius per a molts adoptantes.

Han detectat que els gossos amb estades més llargues són els poregosos, que necessiten crear un vincle i un entorn més tranquil que la ciutat; els catalogats com a gos potencialment perillós (PPP); els que tenen problemes de conducta --sovint per la mala socialització d'amos anteriors--, i els de rescats, que en haver viscut circumstàncies complexes tenen dificultats per relacionar-se.

"Solen entrar amb desconfiança cap a la gent que no coneixen, encara que en el refugi milloren la seva conducta gràcies a l'atenció de cuidadors i voluntaris", ha apuntat Solé, que ha afegit que com més temps passen en el refugi, més complicada resulta la seva adopció.



Depressió en gats

En el cas dels gats, l'estadística s'eleva perquè comencen a deixar de ser "atractius pels adoptantes" a partir dels tres o quatre anys, la qual cosa porta a elevar l'estadística del nombre de felinos que no aconsegueix entrar a una llar.

En 2016, es van adoptar 27 gats acollits al programa, però nou van morir sense ser adoptats, malgrat la campanya realitzada, mentre que en 2017, fins a octubre, s'han adoptat 35 gats del mateix programa --21 d'ells menors de cinc anys-- i tres han mort en la protectora.

"La majoria dels gats que ha passat la seva vida en una llar i de sobte es veuen en la protectora, solen caure en depressió, deixen de menjar i tenen un alt risc de deixar-se morir de pena", ha explicat el responsable del refugi, que ha destacat que en aquests casos és prioritari trobar-los una família al més aviat possible.