Per què no s'ha de donar carn crua a la teva mascota?

Últimament s'estan posant de moda dietes naturals per a les mascotes, conegudes com 'BARF' o 'ACBA', que reivindiquen una alimentació sense conservants, colorants o altres additius per als animals domèstics.

No obstant això, no existeixen evidències que recolzin que aquesta alimentació natural sigui més beneficiosa. De fet, en el cas dels cadells, pot provocar una insuficiència en certs nutrients fonamentals per al desenvolupament com el calci, el fòsfor o el potassi.

Un estudi científic desenvolupat a Dinamarca ha demostrat que una dieta natural pot ser perjudicial per a la mascota. Van analitzar 35 dietes congelades de diferents marques en què van trobar bacteris com la E.coli, Listeria, Salmonella i Taxoplasma. Malgrat l'estat de congelació del menjar, aquests patògens poden sobreviure en ella durant diverses setmanes.

Tot això indica que les dietes comercials basades en carn crua poden estar contaminades per una varietat de patògens que representen potencials fonts d'infecció per a les nostres mascotes. De la mateixa manera, si aquests bacteris es transmeten, poden suposar també "un risc per als éssers humans", segons indica Paul Overgaauw, principal autor de l'estudi.

Com alimentar bé la meva mascota?

L'ideal perquè els nostres animals de companyia gaudeixin de bona salut és proporcionar-los una dieta variada, triant els aliments més saludables possibles.

Alguns dels més comuns són les anomenades "boletes" o "pinso". En aquest cas, hem de tenir en compte que hi ha grans diferències de qualitat depenent de la marca. Per escollir la millor opció, estigues al cas de l'etiqueta i fixa't en valors com la quantitat de proteïnes i de sucre, així com en els colorants i conservants.

A més, cal tenir en compte que alimentar la nostra mascota només amb productes comercials no és el més ideal, ja que el secret d'una alimentació saludable és la varietat.

Entre els millors aliments naturals per a gossos es troben la carn de pollastre, conill, xai, vedella, gall dindi i porc; les vísceres, els ossos carnosos, els cartílags, els ous i el greix animal. Això sí, aquests aliments han de tenir un mínim punt de cuinat. Així mateix, els gossos també poden ingerir aliments d'origen vegetal com fruites i verdures.