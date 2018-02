Tallar la cua o les orelles a les mascotes està prohibit des d'avui

Tallar la cua, les orelles, seccionar les cordes vocals, extirpar ungles i dents per finalitats estètiques o més enllà de les finalitats curatives o bé regalar mascotes com a premi o gratificació està prohibit des d'aquest dijous, 1 de febrer de 2018, després de l'entrada en vigor del Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia.

El text estableix la prohibició de les intervencions quirúrgiques per modificar l'aparença o altres finalitats no curatives que solament s'autoritzaran si un veterinari les considera beneficioses per raons mèdiques o bé pel benefici d'un animal determinat o per impedir la seva reproducció.

A més, fixa que tota intervenció en la qual l'animal pugui patir dolor només es podrà fer amb anestèsia administrada per un veterinari i les que no requereixin d'anestèsia podran realitzar-se per una persona competent conforme a la legislació nacional.

A l'hora dels sacrificis, el Conveni Europeu aprovat, exposa que un animal de companyia només podrà ser sacrificat per veterinari o persona competent excepte per posar fi al sofriment de l'animal en casos d'urgència en els quals no pugui obtenir-se ràpidament l'assistència d'un veterinari o d'una altra persona competent, o en qualsevol altre cas d'urgència previst per la legislació nacional.

En aquest cas, el sacrifici haurà de fer-se amb el menor patiment físic i psíquic possible i amb l'aplicació d'una anestèsia general profunda seguida d'un procediment que causi la mort de manera certa. De la mateixa manera, el Conveni prohibeix com a mètode de sacrifici l'ofegament o altres mètodes d'asfíxia, l'ús de verí o drogues, l'electrocució tret que vagi precedida de pèrdua immediata de coneixement.

De la mateixa manera, el Conveni estableix els límits a la tinença de mascotes, les formes de reducció d'animals vagabunds, advoca per no incentivar la reproducció no controlada a través de l'estimulació de l'esterilització o encoratjar que els qui es trobin gats o gossos vagabunds ho posin en coneixement de les autoritats.

Amb la seva entrada en vigor, Espanya es compromet a fomentar els programes d'informació per promoure la tinença, cria, ensinistrament, comerç i custòdia d'animals de companyia, la consciència i el coneixement d'aquest conveni.

En particular, Espanya haurà de parar esment al fet que l'ensinistrament el facin persones dotades de coneixements idonis i haurà d'establir mesures per desincentivar el regal d'animals de companyia a menors de 16 anys sense consentiment exprés dels seus pares així com evitar el regal d'animals de companyia a manera de premi, recompensa o gratificació.

El conveni regula també diferents aspectes com el seu manteniment, custòdia, benestar, comerç i cria amb finalitats comercials o el seu ús en publicitat, espectacles, mostres o concursos, entre altres qüestions.

En definitiva, aquest conveni com a objectiu té garantir que "ningú" haurà d'infringir "innecessàriament dolor, sofriment o angoixa a un animal de companyia" o que "ningú" haurà d'abandonar-ho. De la mateixa manera estableix les responsabilitats dels amos quant a la seva salut, benestar, allotjament, cures o atenció i per posar totes les mesures raonables per impedir que s'escapi.

En aquest context, el passat 24 de gener, el sotssecretari del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, Jaime Haddad, va anunciar una campanya sobre la tinença responsable de mascotes en el marc de la línia de treball d'animals de companyia que, entre altres qüestions, buscarà millorar la gestió del comerç electrònic d'animals.

Durant el lliurament dels III Premis de Benestar Animal del Col·legi Oficial de Veterinaris de Madrid, Haddad va exposar que el Ministeri està treballant sobre nuclis zoològics, per assegurar l'existència d'un registre nacional harmonitzat i augmentar la formació del personal responsable.

A més va defensar que la protecció del benestar animal és un dels objectius prioritaris del MAPAMA, no només en els animals de producció sinó en els domèstics i utilitzats per a finalitats científiques i ha recordat que el Conveni Europeu compromet als països signataris a conscienciar sobre la tinença responsable d'animals.

Per la seva banda, l'Associació Nacional de Defensa dels Animals (CAMINA) ha celebrat que "després de deu anys d'espera", Espanya hagi ratificat per fi el conveni que suposarà per primera vegada que s'apliquin uns "mínims criteris uniformes" i "comuns" en tot el país per protegir als animals de companyia.

Igualment, assenyala que ara les comunitats autònomes hauran de comprovar la seva legislació per veure si compleixen amb aquests paràmetres i adaptar-la on sigui necessari.

"Les legislacions autonòmiques són diverses i inclouen nivells i garanties diferents pel que era molt necessari trobar una fórmula que permetés, més enllà de competències nacionals, autonòmiques o locals, establir uns criteris de protecció animal mínims que garantissin el respecte pels nostres animals de companyia de forma uniforme i independentment del lloc en què naixessin o visquessin", ha manifestat el portaveu de CAMINA, Alberto Díez.