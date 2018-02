Més de 500 alumnes de primària de Girona aprendran a tenir cura de les mascotes amb el recurs "En Xipi va a l'escola"

Més de 500 alumnes de primària dels centres educatius de Girona aprendran a tenir cura de les seves mascotes aquest curs amb el recurs "En Xipi va a l´escola". La iniciativa, que forma part de la campanya de sensibilització "Estimar-lo és cuidar-lo", està impulsada pel Col·legi de Veterinaris de Girona i el Consell de Veterinaris de Catalunya i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona.



Aquest és el novè any consecutiu que la iniciativa es porta a terme a la ciutat. La finalitat de la campanya, que es desenvolupa a tot Catalunya, és conscienciar els més joves de la família de la importància que suposa una tinença responsable d´animals de companyia. "Fer-los una revisió veterinària de forma periòdica, identificar-los amb un xip i, sobretot, recordar els deures cívics que tenen els propietaris de mascotes són algunes de les bones pràctiques que haurien de complir totes les persones que tinguessin un animal de companyia i és per això que, per a nosaltres, és clau mostrar les normes cíviques als més joves de les famílies", ha explicat el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l´Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.



Les escoles i instituts de la ciutat que participaran al recurs "En Xipi va a l'escola" aquest any són l'Escola Santa Eugènia, l'Escola Migdia, l'Escola Josep Dalmau Carles, l'Escola Font de la Pólvora, l'Escola Joan Bruguera, l'Escola Montjuïc, l'Escola Àgora, l'Institut Santiago Sobrequés, l'Escola Cassià Costal, l'Escola Dr. Masmitjà, l'Escola Vila-roja, l'Escola Pericot, l'Escola d'Educació Especial Font de l'Abella i l'Escola El Bosc de la Pabordia.