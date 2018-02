Obre a Barcelona el primer tanatori de mascotes de Catalunya

Ha obert les portes a Barcelona el primer tanatori de Catalunya destinat a oferir el més complet i personalitzat comiat als animals domèstics. Es tracta d'un concepte del tot innovador ja que permet acompanyar les mascotes fins al final, d'una manera íntima i respectuosa. Compta amb dues sales privades des d´on es pot presenciar el procés d'incineració, que és sempre individual, i que es poden personalitzar amb imatges de les mascotes; ofereix un ampli catàleg d'urnes (estàndard, de luxe, ceràmiques, urnes porta-fotos, porta-espelmes, ecològiques) d'alta qualitat i biodegradables, joies, retrats i reliquiaris; memorial digital; sala d'espera; aparcament gratuït i accés a animals.

El servei s'ofereix únicament a través del veterinari, no és possible accedir-hi de forma particular. La majoria de clients que en fan ús hi porten gats i gossos, però també iguanes, conills, serps, ocells, etc., qualsevol animal de tipus domèstic pot rebre aquest servei. Les incineracions dels cossos compleixen tota la normativa i són ecològiques, és a dir que generen el mínim impacte mediambiental en tot el procés.

El Tanatori de Mascotes Barcelona va obrir portes el juny de l'any passat i ha rebut fins més de 200 animals. L´ha creat l´empresa INECO, que es dedica a la cremació d'animals des de 2004, per donar resposta a la creixent demanda d´un servei d´aquestes característiques per part de la societat. La posada en marxa d´aquest servei per primer cop a Catalunya està resultant molt exitosa i la demanda és creixent.