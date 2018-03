La ciutat britànica de Birmingham ha tornat a acollir un any més el Crufts Dog Show, l'exhibició de gossos més gran que se celebra a Anglaterra. Així, més de 27.000 gossos han participat durant quatre dies en diverses competicions i exhibicions. Per primera vegada en els 127 anys d'història d'aquest important certamen, més de dues-centes races de gossos van competir pel prestigiós trofeu Best in Show.