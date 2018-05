Cinc olors que el teu gos odia

L'olfacte del gos és el sentit més desenvolupat que té, és 10.000 vegades més sensible que el seu gust, i arriba a detectar moltes més aromes que les que percep l'humà. El seu nas compta amb més de 200 milions de receptors olfactius, mentre que els humans en tenim 5 milions. És per això que per la seva gran capacitat olfactiva ha alguns olors que són incapaços de suportar. Et descobrim alguns d'ells a continuació:

Alcohol

L'alcohol és molt molest per als gossos, tant l'antisèptic com les begudes alcohòliques. A més com més gran sigui la graduació més insuportable resultarà per a l'animal.

Cítrics

Tot i que l'olor dels cítrics no resulta desagradable per als humans, pot arribar a ser molt molest per als gossos. I, és que els cítrics posseeixen una olor molt intensa i fins i tot pot arribar a durar diverses hores a la llar, per això els animals en tenir més desenvolupat l'olfacte seran incapaços de suportar-ho.

Vinagre

Igual que hem comentat amb els cítrics, el vinagre posseeix una olor molt forta i es farà insuportable per als cans. Per tant, s'haurà d'evitar utilitzar-lo en excés a prop de l'animal.

Productes de neteja

La majoria de productes de neteja contenen una gran quantitat de productes químics. És per això que desprenen una olor que els gossos no poden aguantar. Productes com el lleixiu, l'amoníac i fins i tot el clor poden arribar a ser perjudicials per als gossos, arribant a produir irritacions a les vies respiratòries si s'inhala de forma directa.

Perfum

Els perfums no resulten agradables perquè posseeixen nombrosos compostos químics. A més, els gossos no els agraden ja que substitueixen l'olor corporal. Tampoc són del seu grat altres productes de bellesa com la laca pel cabell o el dissolvent.