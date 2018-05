Els gossos sense raça, els més abandonats

Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia dels Gossos sense Raça, una efemèride que serveix per conscienciar sobre aquests animals, que pateixen més abandonaments que la resta.



El Ministeri d'Agricultura ha publicat un vídeo a Twitter en el qual advoca per la tinença responsable:





Segons un estudi de Tiendanimal, els gossos sense raça o mestissos representen un percentatge molt elevat dels gossos en edat adulta que es poden trobar en les protectores d'animals, però també són els que més problemes tenen per trobar una llar.En aquest context, adverteix que les tendències solen marcar quines races "són les més 'cool'" i hi ha un perfil de persones que adquireixen un gos d'una raça determinada "simplement per seguir una moda" i, d'aquesta manera, els gossos sense raça queden fora de les seves preferències.De fet, els gossos que entren dins d'aquestes races "de moda" són els que aconsegueixen els preus més alts al mercat; alguns, segons informa, poden arribar a costar més de 3.000 euros depenent de la seva morfologia i pedigrí (puresa de la seva ascendència paterna i materna).