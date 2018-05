Com s'ha de cuidar un cadell els primers dies que passa a casa?

Amb l'arribada a la llar d'un nou inquilí caní es multipliquen les nostres responsabilitats, especialment si es tracta d'un cadell. I és que aquests petits necessiten una sèrie de cures particulars per adaptar-se al seu nou entorn el més aviat possible i poder desenvolupar-se en plenitud de condicions.



Visita al veterinari

Atès que cada raça és diferent i requereix d'un tracte determinat, cal acudir al veterinari el més aviat possible per avaluar al petit animal. Aquest ens indicarà millor que ningú els passos a seguir per a la correcta adaptació del cadell, a més de recomanar-nos una o altra alimentació en funció de les seves necessitats.

Un altre aspecte important pel qual hem d'anar com més aviat millor a un especialista de confiança són les diferents vacunes que el nostre petit company ha de rebre en els seus primers mesos de vida. Amb les mateixes li protegirem de possibles malalties que podrien posar en risc la seva salut i d'aquesta forma serà possible treure'l al carrer amb total seguretat.



La dieta és clau

Una correcta alimentació és fonamental per a qualsevol animal, però la seva importància és més gran encara en les primeres etapes del seu desenvolupament. Aquesta ha d'estar composta per proteïnes d'alta qualitat (procedents de peix, pollastre o ous) així com aliments d'alt contingut energètic i rics en fibra. També és recomanable incloure mossos humits (menjar en llauna), per facilitar la seva masticació.

El menjar ha de ser subministrat en petites quantitats i diverses vegades al dia, i en el cas de voler canviar la seva dieta caldrà fer-ho de forma gradual per evitar que el cadell pateixi malestar estomacal.



Primeres passejades

Un cop el nostre gos hagi estat vacunat, i sempre en funció de les recomanacions que faci el veterinari, podrà començar a fer els primers passejos. L'ideal és treure'l unes tres vegades al dia per fer les seves necessitats i premiar-lo quan així ho faci per evitar que aquestes es produeixin a l'interior de casa.

Al principi les passejades han de ser curtes i en zones pròximes, però a poc a poc la quantitat d'exercici es podrà augmentar. També és important que les sortides per caminar es produeixin amb la corresponent corretja perquè s'hi acostumi.



La importància de la higiene

Una higiene inadequada pot derivar en diferents malalties, de manera que cal prestar especial atenció a aquest aspecte en el cas dels cadells. Per això cal netejar habitualment el seu llit, especialment si hi defeca o orina, a més de raspallar al nostre cadell cada dia per mantenir-lo net i detectar possibles paràsits o malalties a la pell.

A més, el raspallat reduirà notablement el nombre de banys, els quals poden ressecar la pell en excés i eliminar algunes de les propietats naturals del seu pelatge.