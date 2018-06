És dolent dormir amb el gos?

Són moltes les famílies que tenen un gos a casa. I són molts els que consideren la seva mascota com a part fonamental del nucli familiar. Així, el 40% de les llars espanyoles tenen algun tipus d'animal de companyia, mentre que més de cinc milions de gossos viuen amb els seus amos. A més, hi ha amos de gossos que permeten que aquests dormin a la mateixa habitació, o fins i tot al llit mateix. Però, és dolent dormir amb ells?

Està clar que la decisió que un gos dormi al llit dels seus amos és només d'aquests i més enllà de mantenir una higiene adequada de l'animal per evitar el contagi de paràsits o malalties, no té res de dolent a l'hora d'agafar la son adequadament.

Alguns metges han fet petits estudis per aclarir aquest assumpte. La Clínica Mayo dels Estats Units va monitoritzar el somni d'unes 40 persones que passaven dels 40 anys mentre dormien amb la seva mascota de més de 6 mesos d'edat. Segons l'estudi, la majoria dels participants es va mantenir 7,9 hores al llit, 6,8 d'elles dormint, fet que suposa una eficiència del somni d'un 81%.

La mida de cada gos, que van dormir de mitjana unes 6,9 hores, no va influir de cap manera en el somni dels seus amos. Així, la mostra va donar com a resultat que la presència del gos a l'habitació o al llit no suposava cap problema per a la salut i el somni dels seus amos.

Però, què cal tenir en compte abans de llançar-se a l'aventura de dormir amb l'animal?

Ha d'estar adequadament desparasitat. Els gossos, en general, surten cada dia al carrer, de manera que poden agafar puces i fins i tot paparres. Mantenir a aquests paràsits a ratlla és clau si no vols que acabin picant-te a tu o fins i tot provocant una plaga a casa teva.

El raspallat és clau a l'hora de mantenir-ho tot net, sobretot els llençols. Raspallar totes les setmanes al gos és fonamental per acabar amb el sobrant i que es mantingui més polit, cosa que també influeix en el punt anterior, ja que com més pèl, més paràsits.

Netejar les potes de l'animal quan arriba del carrer també és important perquè no traspassi res als seus amos, sobretot entre els llençols.

Si vols que dormi amb tu, pots col·locar una manta o llençols a la seva zona per a evitar que deixi brutícia, paràsits o pèls.