Un estudi del RACC suspèn a 3 cadiretes de cotxe en algun paràmetre

3 de les 14 cadiretes de cotxe per a nens que s'han analitzat en un estudi del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) han suspès en algun dels paràmetres analitzats. Set de les cadiretes han aconseguit una puntuació bona, dues més satisfactòria i dues més dolenta. Els criteris que es tenen en compte per a la puntuació de cada una de les cadiretes són la seguretat en impactes frontals i laterals, la facilitat d'ús, la neteja i l'acabat, l'ergonomia i la presència de substàncies nocives. Atès que l'estudi s'ha fet entre diversos clubs automobilístics europeus, les cadiretes que s'han analitzat s'han triat de manera conjunta.

De les 3 cadiretes que es consideren inadequades, dues han suspès en l'apartat de seguretat. Es tracta dels models 'Nuna Rebl', apropiat per a nens fins a 4 anys d'edat, i 'Recaro Optia', entre 1 i 4 anys. L'altra cadireta ha aconseguit la nota dolenta en l'apartat de facilitat d'ús i es tracta de la 'Dionio Radian', recomenada per a nens de 7 anys.

Des del RACC es recomana als interessats en adquirir un d'aquests equipaments que s'informin sobre els productes disponibles. Els Sistemes de Retenció Infantil (SRI) amb aprovació semiuniversal no caben a determinats seients de cotxes. Els productes d'aquest tipus inclouen una llista de tipus de cotxes compatibles. El més recomanable, s'indica des del RACC, és anar-lo a comprar amb el vehicle on s'utilitzarà per comprovar en el moment de la compra si s'hi adequa.