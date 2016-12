La DGT prohibeix que els vehicles de mobilitat personal circulin per les voreres

Per les voreres ja no. La Direcció General de Trànsit (DGT) acaba de publicar una instrucció per intentar ordenar la circulació de vehicles de mobilitat personal -patinets elèctrics, segway, cadires amb motor elèctric per a persones amb mobilitat reduïda (scooters), entre d'altres-, fins ara embolicats en una llacuna legal. Aquests vehicles estan prenent tots els espais públics sense cap tipus de criteri de circulació. Tant les voreres com les calçades.

La DGT especifica que com és «impossible» assimilar-los a la figura de vianant, «no es pot fer ús d'ells en les voreres i espais reservats per als vianants». Tampoc és possible catalogar-los com vehicles a motor. Per tant, aquests dispositius podran «ubicar-se físicament sobre la calçada, sempre que es tracti de vies expressament autoritzades per l'autoritat local» i no circular per les voreres. Tot i que els ajuntaments, especifica i reitera la resolució en diverses ocasions, tenen l'última paraula a l'hora de modificar les ordenances per especificar per on poden circular.

No és una resolució fàcil d'aplicar perquè en ciutats turístiques com Torrevieja o Benidorm aquests vehicles són molt populars i, sobretot, fan ús d'espais consagrats per als vianants, en espacial els passejos i voreres en primera línia.

En el document s'explica que les «noves tecnologies han afavorit l'aparició de solucions» de mobilitat urbana que afavoreixen els desplaçaments per als vianants mitjançant «auxili de nous models de vehicles que trenquen la tradicional divisió vianant / vehicle». Aquests vehicles compten amb «una massa» superior a la de les persones i es mouen a més velocitat que els vianants.

En mancar d'un espai propi, aquests artefactes «generen situacions de risc en compartir l'espai urbà amb la resta d'usuaris» i a falta d'una normativa específica la DGT ha proposat el criteri que deixin d'ocupar les voreres i espais per als vianants. La normativa aclareix a més dos punts importants: els conductors d'aquests vehicles no necessiten llicència de circulació i tampoc assegurança obligatòria, encara que en aquest últim cas poden contractar un de forma voluntària.