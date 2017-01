Els cotxes dièsel generen el doble d'emissions que els camions, segons un estudi

Els cotxes amb motor dièsel generen més emissions tòxiques d'òxid de nitrogen que els camions i autobusos, segons un estudi del Consell Internacional per al Transport Net (ICCT).

ICCT va realitzar estudis que van mostrar discrepàncies existents entre les dades d'emissions realitzades en proves de laboratori i els que es registraven realment a les carreteres.

Aquest va ser el punt de partida per destapar l'escàndol de manipulació de dades d'emissions per part del consorci Volkswagen a Estats Units.

Per al seu nou estudi, els científics del ICCT van utilitzar dades tant d'Alemanya com de Finlàndia que mostren que els cotxes dièsel, del tipus Euro 6, generen entre 480 i 560 mil·ligrams d'emissions per quilòmetre, mentre que els camions i autobusos, del tipus Euro VI, només emeten 210 mil·ligrams per quilòmetre.

ICCT considera que els resultats de l'estudi mostren una vegada més la necessitat de complementar els test d'emissions realitzats en laboratori amb test de carretera.

Aquest tipus de test començaran a ser introduïts a la UE a partir de setembre per a vehicles particulars mentre que per a camions ja són obligatoris.

El Govern alemany va evitar comentar l'estudi però va recordar que des de 2011 es treballa a nivell europeu, per iniciativa alemanya, per introduir mesuraments en condicions de carretera i no de laboratori.

L'ONG alemanya Deutschen Umwelthilfe (duh) ha declarat avui en un comunicat que l'estudi confirma altres investigacions realitzades a la primavera passada.

La duh ha recordat a més que el límit d'emissions per autoritzar la circulació de cotxes particulars del tipus Euro 6 és de 80 mil·ligrams per quilòmetre.

Per això, segons la duh, a molts models dièsel nous se'ls hauria hagut de negar l'autorització en cas que fossin obligatòries les medicions a la carretera