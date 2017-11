Conduir i fer servir el mòbil alhora és biològicament impossible per al cervell

Conduir i utilitzar el telèfon a la vegada són tasques que el cervell és biològicament incapaç de processar de forma simultània perquè totes dues exigeixen atenció, segons un estudi realitzat el 2015 per l'Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo sobre què passa al cervell en conduir un cotxe i, de sobte, en utilitzar el telèfon mòbil.

Els responsables d'aquest centre hospitalari precisen que la realització d'aquest estudi es planteja davant la tendència creixent dels accidents de circulació que requereixen ingrés traumàtic en la unitat de paraplègics, provocats per la falta d'atenció com a conseqüència de realitzar alhora dues o més tasques que requereixen atenció.

I és que, segons explica el neurocientífic Juan de los Reyes Aguilar, a un cert nivell el cervell permet seleccionar una prioritat sobre les que s'estan executant, "com caminar i parlar per telèfon", perquè el cervell canvia l'atenció de la conversa cap al lloc per on es camina "en qüestió de centèsimes de segon".

En canvi, a l'hora de conduir un cotxe "es requereix més capacitat d'atenció", a més d'un canvi més important en el focus d'atenció quan es realitza una altra acció simultània, puntualitza el neurocientífic.

I en aquest punt ressalta que perdre l'atenció en caminar pot suposar un error com "una ensopegada o perdre l'orientació", que és recuperable "en qüestió de segons", però perdre l'atenció en la conducció pot suposar "un greu accident de conseqüències indesitjables".

Concretament, en conduir i escriure un missatge al mòbil, el canvi d'atenció es produeix "en l'escorça prefrontal del cervell", que té la capacitat de "dirigir l'atenció cap a una tasca o una altra en poques centèsimes de segon".

Però encara que el canvi sigui ràpid, l'execució de la tasca d'escriure un missatge és molt més lenta, de manera que "baixa l'eficiència en la conducció durant els segons següents", perdent el control de la direcció i la velocitat del cotxe.

En el mateix sentit, el neuròleg Antonio Oliviero explica que els qui parlen pel mòbil quan condueixen "triguen mig segon més a trepitjar el fre i són més lents a l'hora d'adaptar la velocitat a una determinada circumstància", i subratlla que "mig segon a la velocitat d'un cotxe són molts metres ".