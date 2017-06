Si condueixes amb xancletes o sense samarreta, et multaran

Conduir amb xancletes pot ser refrescant, però també et pot sortir molt car. No anar ben calçat pot impedir controlar adequadament el vehicle, de manera que està castigat amb 200 euros.

Si en sortir de la platja no trobes calçat alternatiu tampoc val que et descalcis, ja que en aquest cas també et poden multar. Amb xancletes, descalç o amb talons, cap d'aquestes opcions és vàlida. En qualsevol cas serà millor posar l'aire per anar més fresquet, perquè conduir sense samarreta, per molta calor que faci, comporta multes de fins a 200 euros.

No hi ha una llei explícita que ens prohibeixi conduir en banyador, sense samarreta o amb xancletes, però l'article 18 del Reglament General de Circulació si diu que serà motiu de sanció el fet de "conduir el vehicle ressenyat sense mantenir la pròpia llibertat de moviments" . Si l'agent de trànsit considera que la teva vestimenta no és adequada per conduir perquè limita els teus moviments o posa en perill la seguretat et podria posar una multa de 80 euros.



Música a tot volum o tocar el clàxon



Si ets dels que condueix amb la música en mode discoteca, no t'estalviaràs també la multa que et poden posar si passes per una zona considerada 'de descans', com hospitals o centres residencials. Les sancions van des de 80 fins a 100 euros. Aquesta quantitat pot ascendir a 2.400 euros si molestes i no deixes descansar els veïns amb la música.

Tampoc amb el clàxon. El conegut com a 'pito' només s'ha de fer servir davant un perill imminent. Mai per saludar uns amics o, en el cas dels conductors ansiosos, per indicar-li al cotxe de davant que el semàfor està en verd. Si ho fas et poden multar amb 80 euros.