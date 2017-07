Opel torna a situar-se en la llista de favorits amb el triomf del Crossland X al juny

Després del tancament de la votació del mes de juny, Opel ha tornat a col·locar a un dels seus models entre els favorits al premi Cotxe de l'Any dels Lectors. El nou Crossland X ha estat el preferit pels lectors dels diaris de Prensa Ibérica -grup al que pertany el Setmanari de l'Alt Empordà- i La Vanguardia en vèncer en la sisena votació de l'any en què es mesurava a altres no menys importants novetats com el Seat Ibiza i el Volvo XC60.

Aquest triomf se suma a l'aconseguit pel Insígnia en el mes d'abril de manera que la firma alemanya ja compta amb dos models entre els més votats en l'actual edició d'aquests consolidats guardons. Recordar que aquestes victòries parcials aporten un avantatge afegit de cara a l'obtenció d'una de les sis places que donen accés a la votació final del Cotxe de l'Any dels Lectors.

Un cop finalitzada la fase de votacions mensuals, els responsables de les pàgines especialitzades en el món del motor dels diferents mitjans de comunicació de Premsa Ibèrica i del diari La Vanguardia, elegiran els sis candidats definitius entre els trenta vehicles participants, tenint els guanyadors de cadascuna de les votacions mensuals una posició de preferència de cara a ocupar un lloc a la final.



Noves candidatures

Amb l'arribada de l'estiu, el Premi Cotxe de l'Any dels Lectors rep a tres nous aspirants. Es tracta de models com els Jeep Compass, Skoda Karoq i Volkswagen Arteón. En el cas dels dos primers, es presenten com a clars exponents de les tendències que predominen en l'actual mercat dels tot terrenys compactes, mentre que el Arteón suposa la volta al mercat de les berlines de representació per a la firma alemanya.

Així mateix, els participants registrats a la a la pàgina web mejorcoche.epi.es, han tornat a entrar en aquesta sisena votació de l'any en el sorteig de vals regal de la xarxa Bosch Car Service. Cada mes els usuaris opten amb els seus vots a aconseguir algun dels 6 vals amb un valor de 200 euros cadascun, per a ser utilitzats en l'àmplia xarxa de punts