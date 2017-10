Les noves tendències 'crossover' tanquen la fase de votacions mensuals del Cotxe de l'Any dels Lectors

Els Premis Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica i La Vanguardia tanquen a l'octubre la seva primera fase de votacions mensuals. La pàgina web mejorcoche.epi.es acull des del passat dia 1, la desena i última votació parcial en la qual han pres parteix un total de 30 models nous que s'han incorporat al mercat de l'automòbil al llarg de tot l'any.

Un pas intermedi que vindrà seguit de l'elecció per part dels responsables de la informació especialitzada al món del motor de tots dos grups editorials, dels sis vehicles que accediran a la votació final de la setzena edició d'aquests guardons.

Pel que fa a la votació en curs, tres nous models presenten la seva candidatura al premi. Una vegada més el sector dels "crossover" torna a ser protagonista amb la incorporació a la llista de candidats de cotxes com el Seat Arona, el Citroën C3 Aircross i el Mazda CX-5.

En primer lloc, la marca catalana continua amb la seva ofensiva tot terreny amb l'arribada de l'Arona. Si fa un any era l'Ateca el cotxe amb el qual Seat s'estrenava en aquest sector, i amb el qual es feia amb el Premi de Cotxe de l'Any dels Lectors 2017, ara redobla la seva aposta amb aquesta variant dirigida al tan de moda segment SUV-B.

La gamma inicial compta amb les variants de 95 i 115 cv del motor 1.0 TSI, encara que es completarà amb una tercera versió de gasolina 1.5 de 150 cv, les diésel 1.6 TDI de 95 i 115 cv i un model propulsat per gas natural comprimit.

En el mateix segment de mercat que l'Arona se situa el Citroën C3 Aircross. Es tracta de la porta d'accés a la gamma més campera de la firma francesa, que ha pres l'excel·lent base del nou C3 per desenvolupar aquest àgil "crossover".

Disponible en tres versions de gasolina PureTech i altres dues diésel BlueHDi, i en un ventall de potències que va des dels 82 i fins als 130 cv, el C3 Aircross es presenta com una atractiva alternativa "todocamí" gràcies a la seva altura sobre elevada així com per la possibilitat d'equipar el sistema d'ajuda a la tracció davantera "Grip Control".

El Mazda CX-5 completa la llista de candidats al Cotxe de l'Any dels Lectors 2018. La marca japonesa ha realitzat una profunda actualització del seu model més important amb importants novetats tant a nivell estètic, d'habitabilitat i d'equipament de confort i seguretat.

El CX-5 estructura el seu catàleg entorn de quatre motoritzacions -inclosa una nova unitat de gasolina de 194 cv, versions de tracció davantera i a les quatre rodes, canvi manual i automàtic i un total de tres nivells d'acabat.

Bosch Car Service torna a premiar als lectors

Els participants en la votació del Cotxe de l'Any dels Lectors opten a l'octubre als regals que se sortegen entre tots els votants. D'aquesta manera, tornen a entrar de manera directa en el sorteig de 6 vals regal de Bosch Car Service, per ser utilitzats a l'àmplia xarxa de servei d'aquesta cadena capdavantera del sector de l'atenció a l'automobilista.