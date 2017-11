SEAT Arona, per la jungla diària

Adaptant-se a la realitat d´un mercat que des de 2015 ha vist multiplicar per quatre el segment dels SUV urbans, SEAT ha aixecat en temps rècord la seva pròpia gamma SUV. El nou Arona és el segon dels tres esglaons previstos després de l´Ateca i el futur tot camí de talla superior que arribarà el 2018.

Amb 4,14 metres de llarg i emprant la mateixa plataforma del nou Ibiza, l´Arona compleix fil per randa tot allò que ha fet d´aquesta categoria la locomotora que estira amb força de les matriculacions: polivalència, confort i personalitat.

Els assistents més avançats L´Arona presumeix amb raó de ser un dels crossovers més avançats. L´Assistent de Frenada en Ciutat (Front Assist) i el d´Arrencada en Pendent són només el principi, amb la particularitat que, a diferència de molts dels seus rivals, els ofereix de sèrie. Entre el seu amplíssim menú de tecnologies pròpies de segments superiors cal posar en valor el Sistema de Frenada Multicol·lisió, l´Alerta de Trànsit Posterior, el Detector d´Angle Mort, el Sistema d´Aparcament Assistit (tant en línia com en bateria) i el Control de Cruuer Adaptatiu amb funció Stop & Go que fa més suportables els inevitables embussos.

Això últim va a càrrec d´un disseny marca de la casa, però amanit mitjançant una sèrie de trets molt distintius. Alguns, com els protectors del contorn dels baixos, les barres longitudinals i el sostre acanalat, propis de l´univers crossover; d´altres, com l´acabat en color de contrast del sostre i els pilars A i C, donen via lliure al seu potencial de personalització. En poder-se decorar en gris, taronja o negre, hi ha fins a 68 combinacions possibles.

La seva polivalència està garantida per la seva carrosseria amb 19 cm d´alçada lliure que convida a trencar de tant en tant amb el camí marcat pel negre asfalt.

Com tot SEAT, l´Arona també té potencial per gaudir al màxim de la conducció. El SEAT Drive Profile, de sèrie en l´acabat FR, és sinònim de sensacions activant la manera esportiu que actua sobre la suspensió adaptativa i la direcció d´assistència elèctrica. A joc amb aquest dinamisme que porta de sèrie tot SEAT, els seus motors són tots d´injecció directa i sobrealimentats.

L´interior s´ajusta als patrons de SEAT, però pren el seu propi camí en aspectos com els entapissats, els tons i els colors que el vesteixen. També compleix les expectatives dels que demanen tecnología i connectivitat a proveir, segons versions, amb la pantalla tàctil a color de 8 ´´, el carregador sense fils per a telèfons intel·ligents, l´equip de so Beats Audio (marca especialitzada propietat d´Apple) i fins i tot la possibilitat d´incorporar entrat ja 2018 un quadre d´instruments digitalitzat i personalitzable.