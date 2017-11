Consells per conduir a l'hivern amb mal temps

Pluja, boira, fred, neu ... Cap conductor es frega les mans davant l'arribada de l'hivern. De fet, aquestes condicions adverses solen multiplicar l'estrès al volant i acaben ocasionant un cansament més elevat, que és una de font de risc afegit. Per evitar-només cal seguir una sèrie de consells molt senzills.



1. Preparar el viatge



Sempre és bo ser previsor quan cal agafar el cotxe, però aquesta qualitat és especialment útil a l'hora d'afrontar desplaçaments hivernals. És recomanable informar-se de quin serà el temps que farà a les zones per les quals va transcórrer aquest trajecte (l'AEMET és una font molt fiable) i l'estat de les carreteres (DGT) perquè no hi hagi imprevistos. També cal proveir-se amb roba d'abric, un carregador per al mòbil (ja sigui una bateria externa portàtil o una amb presa de corrent compatible amb la del cotxe) i aigua. Sobretot, si es va a circular per carreteres de muntanya o per localitats propenses a temperatures molt baixes. Cal evitar viatjar davant la proximitat de temporals de fred.



2. Preparar el nostre cotxe



No convé escatimar a l'hora de repostar durant els mesos d'hivern. Durant aquesta estació es recomana omplir el dipòsit. En cas de gelades, utilitzar una rasqueta per eliminar les plaques del parabrisa. Mai cal fer-ho amb aigua calenta, ja que el contrast tèrmic pot trencar el vidre. La revisió de l'estat de les escombretes, el rentaparabrises i els nivells de líquid anticongelant també han de ser tasca habitual en aquesta etapa de l'any. Els pneumàtics són especialment importants en aquestes dates en què la pluja i fins i tot la neu i el gel són molt habituals. Cal revisar amb atenció el seu estat i, en cas de zones amb temperatures molt baixes al llarg d'aquests mesos, recórrer a les cadenes i fins i tot als pneumàtics d'hivern.



3. Adaptar la conducció a les condicions de la carretera



Cal multiplicar la prudència quan es condueix en condicions adverses. Això implica, en primer terme, reduir la velocitat, evitar les maniobres brusques i multiplicar la distància de seguretat. Si plou abundantment, cal estar atent davant la possibilitat de patir aquaplaning; en aquest cas, cal agafar amb fermesa el volant, 'buidar' el peu de l'accelerador i evitar frenar. Si ens topem amb el temut gel o amb neu, mai cal girar en excés la direcció i frenar en línia recta per no comprometre l'estabilitat del cotxe. Si cal emprendre la marxa sobre una carretera gelada o nevada, el millor és fer-ho amb marxes llargues. Si hi ha boira, convé encendre els llums antiboira i guiar-se per les línies de la carretera quan és molt espessa.