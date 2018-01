BMW X3: Tecnològicament superior

Amb 14 anys de vida i més d'un milió i mig d'unitats comercialitzades –50.000 a l'Estat espanyol–, el BMW X3 s'ha convertit en un dels principals protagonistes del sector dels SUV compactes d'estil premium. Un model que arriba ara en una tercera generació disposada a seguir els èxits dels seus antecessors.

El nou X3 ha crescut en longitud (4,71 metres), amplada (1,89 metres) i altura (1,68 metres). Un augment de mides que va acompanyat d'un creixement de la batalla, la qual cosa ha beneficiat directament les cotes d'habitabilitat i que ha mantingut la capacitat de càrrega de 550 litres del seu maleter. Malgrat aquest guany de grandària i espai interior, BMW ha aconseguit reduir 55 quilos el pes del X3 gràcies a l'ús intel·ligent de materials lleugers.



Més àgil i potent

Aquesta baixada de pes del nou BMW X3 també ha contribuït a millorar el comportament dinàmic del vehicle, que estrena un xassís optimitzat amb un repartiment de pesos del 50/50. En la primera fase de llançament, la gamma X3 inclou les versions dièsel xDrive 20d i xDrive 30d de 190 i 262 cv de potència, respectivament. En gasolina l'oferta inclou les variants xDrive 2.0i (184 cv) i xDrive 3.0i (252 cv), a més del límit de gamma M40i de 360 cv.

A més a més, BMW té previst ampliar l'oferta amb una alternativa de tracció davantera sDrive 18d i l'xDrive 25d, que és previst que arribin al mercat el proper mes d'abril. Totes les versions d'aquest renovat catàleg van equipades amb la tracció total xDrive de BMW així com amb el canvi automàtic Steptronic de 8 marxes.

Pel que fa l'estètica, el nou X3 ha guanyat en aparença tot terreny i incorpora els actualitzats codis estètics ja emprats en altres models de la sèrie X. En aquest sentit cal destacar alguns detalls com els sobredimensionats ronyons del seu frontal, els antiboira hexagonals o els pilots posteriors amb la tecnologia LED 3D.

Els intereressats en aquest model poden triar entre els acabats xLine, M Sport i la nova Luxury Line, o escollir la versió de BMW Individual, i personalitzar tant l'exterior com l'interior del vehicle. En aquest sentit cal destacar l'àmplia gamma de dissenys de llantes d'aliatge amb mides entre 18 i 21 polzades.



Nivell 2 de conducció autònoma

D'altra banda, l'X3 també ha fet un considerable pas endavant en matèria d'assistència a la conducció. Cal destacar la possibilitat d'equipar el BMW Personal Co-Pilot. Es tracta d'un nivell 2 de conducció autònoma que ofereix múltiples possibilitats per a una conducció parcialment automatitzada mitjançant dispositius com el Control de Creuer Actiu i amb el kit de seguretat Driving Assistant Plus, que inclou l'assistent de maniobres d'aparcament i l'assistent de manteniment i canvi de carril amb protecció contra col·lisions laterals.

Altres detalls tecnològics de l'X3 se centren a l'àmplia xarxa de serveis de connectivitat que ofereix el seu sistema BMW Connected d'última generació, la més recent versió del sistema de comandament, amb instruccions per gestos, detector intel·ligent de veu opcionals o la clau amb pantalla, que permet, entre altres funcions, controlar el sistema de climatització. Tot un desplegament de tecnologia que caracteritza aquesta tercera generació X3. I segons ha anunciat la marca, disposarà d'una versió 100% elèctrica l'any 2020.