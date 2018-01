Volkswagen Polo GTi: Potència... concentrada

Volkswagen ha fet una cosa gairebé impossible: posar 200 cv en un espai que amb prou feines fa quatre metres de longitud. I és que el nou Polo GTi és el primer que aconsegueix aquesta extraordinària potència.

Per això Volkswagen ha dotat aquest model d'un motor d'injecció directa 2.0 TSI, que desenvolupa 8 cv més que l'1.8 TSI de 192 cv del seu predecessor i amb el qual accelera de 0 a100 km/h en només 6,7 segons i aconsegueix els 237 km/h. Aquest propulsor genera a més un parell màxim de 320 Nm a partir de les 1.500 rpm, que es transmet a les rodes de l'eix anterior per mitjà d'una caixa del canvi automàtica DSG de 6 velocitats.

Per als conductors que són amants dels canvis manuals, Volkswagen ha anunciat que al llarg d'aquest any 2018 n'arribarà una versió d'aquest tipus.



Conducció esportiva

Gràcies a aquest motor, el nou Polo GTI ofereix una experiència de conducció esportiva que no s'havia vist mai fins ara en el model alemany, però sense descuidar la seguretat i el confort.

És per això que incorpora la tecnologia més avançada en matèria d'assistència a la conducció i connectivitat, com és el cas del sistema de vigilància Front Assist amb frenada d'emergència en ciutat i detecció de vianants, el sensor d'angle mort, la protecció d'ocupants proactiva, el Control de Creuer Adaptatiu (ACC), la funció Park Assist i el Selector de Maneres de Conducció, entre d'altres. Tots aquests sistemes s'inclouen en un extraordinari equipament de sèrie i per un preu que parteix dels 23.100 euros amb totes les campanyes i descomptes inclosos.



Genuí aspecte GTI

El nou Polo es reconeix de seguida com un membre de l'extensa família GTI de Volkswagen, gràcies als elements vermells del frontal, que s'estenen des de la graella del radiador fins als fars i fan que ressalti el seu disseny expressiu i únic.

L'interior del Polo GTi està dominat pel negre, el vermell, el gris i els cromats, i equipat amb seients ergonòmics superiors amb la llegendària tapisseria Clark.

Amb tot, el nou Volkswagen Polo GTI és el vehicle ideal per a aquells que busquen la combinació idònia d'esportivitat i tecnologia en un format compacte.