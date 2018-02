Dacia Duster: Renovació amb lògica

El nou Dacia Duster ja és una realitat. Es fabrica a la planta de Romania i surt al mercat amb una garantia de 3 anys o 100.000 quilòmetres. En un segment tan competitiu com aquest, el Duster es troba molt ben situat, a l'Estat espanyol és el cinquè mercat de més penetració amb un detall molt interessant, el 80% dels compradors són particulars.



La marca Dacia ha suposat una revolució a l'Estat espanyol, la de la «compra intel·ligent», fiabilitat i habitabilitat a un preu imbatible, i suma ja 325.000 unitats comercialitzades des de l'any 2006. El nou Duster segueix la petjada del seu predecessor, del qual s'han venut més de 70.000 unitats a l'Espanya des del seu llançament l'any 2010,i continua sent un actor clau del segment C– Crossover, que ha doblat el seu pes en els últims anys i ocupa gairebé el 20% del segment C global.

Actualització

Aquest nou Duster ha estat recondicionat íntegrament, i malgrat utilitzar la mateixa plataforma que l'anterior generació, es nota clarament que incorpora les millores, començant per una carrosseria totalment nova.

Els materials utilitzats, així com l'equipament, la disposició dels elements interiors... tot s'ha millorat, però on se supera amb nota i on ens ha sorprès gratament és en les seves prestacions off road.

Al volant

Quan ens asseiem al volant del nou Duster hi trobem millors materials, un disseny més atractiu, seients de més qualitat, volant i quadre de comandaments nous, i una insonorització del vehicle més bona. Tot plegat forma un conjunt que facilita l'estada dins del vehicle tant per al conductor com per a la resta d'ocupants.

Cal destacar la nova pantalla MediaNav Evolution, situada ara en una posició més alta (74 mm) i orientada cap al conductor. D'aquesta manera, es facilita la lectura i és més accessible. Els tres comandaments giratoris de la climatització automàtica són la rèplica dels tres airejadors situats a la part superior del quadre de comandament.

Al quadre de comandament s'hi troben les noves prestacions a l'abast del conductor en una mena de petit teclat tipus piano, que aporten un aspecte més modern i milloren l'ergonomia, mentre que la nova consola central, amb fre de mà descentrat integra espais d'emmagatzematge i un comandament 4x4 idòniament posicionat.



4 motors

L'oferta de motors inicial està formada per quatre propulsors, dos dièsel i dos de gasolina. Els dièsel ofereixen 90 i 110 CV respectivament, i els motors de gasolina arriben als 114 i 125 CV. La caixa del canvi és manual, tot i que hi ha possibilitat d'incorporar una caixa automàtica de doble embragatge en el motor dièsel més potent. Dacia ha comunicat que el mercat espanyol també disposarà d'una versió GLP, que és un tipus de combustible que cada vegada pren més protagonisme a a Europa.

Està disponible amb tracció 4x2 i 4x4, els angles d'atac i sortida són més que interessants i guanya molts dels seus rivals de segment i disposen de 30 i 34 graus respectivament i té una altura lliure a terra de 21 centímetres.

Reforços dinàmics

Quant al dinamisme, està dotat d'una nova direcció assistida elèctrica que redueix un 35% l'esforç durant les maniobres, especialment les d'aparcament. També disposa de diversos dispositius com el sistema de control de baixada (Hill Descent Control) que permet controlar la velocitat en pendent fort. Quan actuen els frens, aquest sistema garanteix una excel·lent estabilitat del vehicle, a més es reforça amb l'ajuda a l'arrencada en pujada (Hill Start Assist).

La gamma s'estructura entorn dels nivells d'acabat Access, Essential, Comfort i Prestige. Tot això amb uns preus que arrenquen amb els 10.860 euros de la versió Access 1.6 114 CV, i arriben als 19.300 euros de la versió Prestige dCi 4x4 de tracció total.