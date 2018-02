Seat marxa a presentar els seus resultats a Madrid

Seat presentarà aquest any per primera vegada a Madrid els seus resultats anuals a la premsa, la qual cosa la companyia ha atribuït a la seva estratègia d'incrementar la seva presència en tot el territori espanyol, i ho ha desvinculat de la situació política a Catalunya.

L'automobilística havia presentat històricament els seus resultats a la seu de Martorell (Barcelona), fins que l'any passat va traslladar la roda de premsa a Barcelona.

Els de 2017 els anunciarà el 22 de març a Madrid, en un acte en el qual el president de la companyia, Luca de Meo, farà un resum de 2017, un "any de rècords" per a Seat, i també resumirà les perspectives per 2018 i l'estratègia de futur.