ITV: aquests són els canvis que arribaran al maig

En un entorn cada vegada més tecnològic i globalitzat, el Govern ha adaptat les normes que regeixen el funcionament de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). La missió del nou reglament és adaptar-lo als nous temps i, també, fer-lo més exigent en la comprovació del funcionament de sistemes de seguretat que són bàsics en cotxes d'última generació i més eficaç a l'hora de detectar fraus o manipulacions.



Les emissions, sota lupa

Els nous temps han comportat una major consciència mediambiental, però també tecnologia capaç d''imitar-la'. D'aquí que un dels aspectes més destacats del nou Reial Decret de la Inspecció Tècnica de Vehicles que entrarà en vigor el proper 20 de maig rau en l'ús d'eines capaces de detectar aquest tipus de fraus. Aquest instrument és un sistema de diagnòstic que es connecta a l'ordinador de bord del vehicle per detectar possibles trampes.

Anàlisi més exhaustiva

Cada vegada són més els components electrònics que, interconnectats entre si, juguen un paper clau en la seguretat dels vehicles que es llancen any rere any. Es calcula que un cotxe modern equipa fins a 100 unitats de control electrònic i milers de components electrònics en xarxa. Per això, mitjançant el programari adequat, l'ús de la lectura de diagnòstic electrònic també permetrà revisar sistemes que són clau a l'hora de garantir la seguretat en els vehicles actuals. Parlem de dispositius com el Programa Electrònic d'Estabilitat, l'ABS, els coixins de seguretat, els pretensors i l'equip d'enllumenat i senyalització.



Major flexibilitat

A diferència del que passava fins ara, es podrà avançar fins a un mes la data establerta per passar la inspecció sense que això afecti la data de renovació prevista inicialment. Això facilita adaptar l'agenda al sempre incòmode tràmit de passar la ITV. En aquest mateix sentit, en cas de no superar la primera inspecció, l'usuari tindrà dret a anar a un altre centre ITV a tot el territori nacional dins el termini d'un mes i sense un cost extra. Abans del canvi normatiu, s'havia d'anar al mateix centre després d'esmenar les anomalies dins d'aquest mateix període.



Més europea

El nou decret transposa un conjunt de directives comunitàries que, entre altres coses, permetran el reconeixement de certificats d'ITV expedits en altres països membres de la UE. Amb això es vol facilitar el procés de matriculació a Espanya d'un cotxe portat de l'estranger.



Zero accidents

El nou reglament s'emmarca en una estratègia global de la Unió Europea, la aspiració de la qual és reduir a zero el nombre de víctimes mortals a la carretera en 2050. L'últim estudi sobre la contribució dels centres ITV a reduir la sinistralitat data del 2011, quan l'Institut de Seguretat Viària dels Vehicles Automòbils Duque de Santomauro (ISVA) de la Universitat Carlos III de Madrid va establir que, aquest any, les estacions d'ITV van evitar 170 víctimes mortals, prop de 11.000 ferits de diferent consideració i, com a mínim, uns 11.000 accidents de trànsit. Aquell informe també va concloure que, si el 20% dels vehicles que no van acudir a la seva cita obligada amb els centres d'inspecció, es podrien haver evitat 7.100 accidents i, amb això, 110 morts addicionals i al voltant de 7.000 ferits.

Amb aquest nou procediment i mitjançant aquestes eines d'anàlisi més eficaces i adaptades a les noves tecnologies tan presents en els vehicles d'última generació, les inspeccions tècniques reforcen la seva funció de prevenció d'accidents en ser més eficaços en la detecció (i posterior reparació) de defectes greus que desemboquen en accidents i situacions de risc.

Segons Luis Rivas, secretari general de l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV), l'evolució de la indústria no ha estat l'única responsable d'aquest nou enfocament que plasma el nou reglament, també "la societat demana que la ITV controli el correcte funcionament dels sistemes de seguretat activa i passiva dels vehicles i que no es produeixin enganys que perjudiquin finalment a l'estat de salut de les persones". Des d'aquesta associació es considera que el nou reglament "recull aquesta petició social" i "la transmet als centres d'ITV que, professionalment, les portaran a la pràctica per seguir contribuint a la millora de la seguretat viària i del medi ambient".