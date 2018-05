Si tens un d'aquests cotxes hauràs de passar pel mecànic

Seat i Volkswagen han confirmat un problema tècnic en l'ancoratge del cinturó darrere esquerre que afecta els nous ibiza, Arona i Polo, de manera que durant les "pròximes setmanes" iniciaran una campanya de crida a revisió.

Les dues firmes han explicat en un comunicat que hi ha la possibilitat que en determinades situacions, i només quan les posicions central i esquerra del seient de darrere del vehicle estiguin ocupades al mateix temps, el cinturó del costat esquerre pugui descordar-se "inintencionadament".

Els fabricants del grup Volkswagen han assegurat que ja han trobat una solució per evitar que aquest problema passi i que han sol·licitat la validació d'aquesta a les autoritats competents per implementar-la "com més aviat millor", tant en els vehicles ja lliurats a clients com en els que estan en fase de producció.

Davant d'això, Seat i Volkswagen iniciaran una campanya de crida a revisió durant les "pròximes setmanes". Els clients rebran una carta per concertar una cita amb un servei oficial de la companyia i la instal·lació dels nous elements serà gratuïta.