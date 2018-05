La nova ITV endureix el control de les emissions i els sistemes de seguretat

S'ha acabat el trucatge de motors i la proliferació de vehicles amb sistemes anticontaminació manipulats. El compte enrere ha començat. Diumenge que ve entra en vigor la nova normativa de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV) que regularà el sector durant els propers anys. Es tracta d'un pas de gegant pel que fa a emissions contaminants amb una inspecció més exigent per detectar fraus i manipulacions. Ara bé, tot i que la normativa entri en vigor d'aquí a tres dies, el diumenge, 20 de maig, l'usuari no es veurà afectat. Com a mínim durant un any.

Així ho asseguren des de l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA), ja que el Ministeri d'Indústria i les comunitats autònomes, ha d'elaborar el Manual de Procediment d'Inspecció de les estacions d'ITV i serà aquí on s'estableixin els nous procediments per al control d'emissions contaminants. El termini per a la publicació d'aquest manual està obert fins al 20 de maig de 2019. Aquest és el temps que tenen les estacions per adquirir els dispositius i formar els seus treballadors.

El principal canvi: accés directe a la centraleta del cotxe. La principal novetat de la inspecció inclou la connexió directa a l'ordinador de bord del vehicle a revisar. Es realitzarà mitjançant un sistema de diagnòstic del programari dels vehicles fent ús del protocol de diagnosi OBD. Amb la lectura d'aquest sistema es pot conèixer qualsevol modificació del vehicle, la presència d'avaries de diferent índole o la manipulació dels sistemes del vehicle. El principal objectiu d'aquesta diagnosi és detectar anomalies o avaries en matèria de seguretat i anticontaminació. Una eina indispensable en accedir al «cervell» del vehicle i obtenir totes les dades de la centraleta, el que suposarà un enduriment dels controls.

Certificat mecànic si hi ha canvis de seguretat. Des de l'Associació de Tallers de Reparació de Vehicles de València (Fevauto) destaquen com una de les principals novetats la inclusió d'un certificat en aquelles peces de recanvi que afecten la seguretat. Així, si un vehicle no supera la inspecció, per exemple, per deficiències en els amortidors, l'usuari haurà de presentar un certificat mecànic del recanvi dels amortidors «per corroborar que han estat substituïts de forma oficial i lluitar contra l'intrusisme i els nyaps mecànic».

I és que un altre dels punts als quals es prestarà més atenció és als sistemes de seguretat activa i passiva del vehicle, com el control d'estabilitat (ESC o ESP), el sistema antibloqueig de frens (ABS), els sistemes de retenció (coixins de seguretat, pretensors SRS), etc.

Si no passa la inspecció es pot triar una altra ITV. Si el resultat de la inspecció és desfavorable, la nova ITV permet anar a una altra estació per realitzar la inspecció un cop esmenats els errors detectats, dins dels terminis establerts.

El preu de la nova ITV. Tot apunta que el preu de les inspeccions s'encarirà causa de les noves eines que han d'adquirir les estacions. No obstant això, encara no se sap el preu de la nova ITV, una quantia que haurà de negociar cada comunitat autònoma.