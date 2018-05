Jan Andreu. Gerent de grup andreu

Quin és l´objectiu de la celebració de la fira?

L´objectiu principal és celebrar l´aposta digital del grup.Teniem moltes ganes de llançar una nova web que s´adaptés als temps moderns i actuals. L´objectiu era convertir la web en la nostra finestra digital per apropar-nos encara més al públic gironí. Hem bolcat molts esforços per reiventar-nos i oferir tot el ventall de possibilitats que ofereix actualment l´automoció. Ja no es tracta només de vendre un cotxe, sinó que s´inclouen diferents serveis com són el de finançament, de gestoria i d´assegurança.

Cap a on mira la mobilitat del futur?

Cap a una mobilitat més dinàmica. Cada vegada estem venent més modalitats de compra de cotxes que no són de propietat. A Grup Andreu oferim la possibilitat de comprar un cotxe per quotes, utilitzar-lo un període de temps determinat i després poder-lo canviar per un de més petit o més gran, depenent del que necessitis en aquell moment. És el que avui en dia la generació més jove ens demana. M´agrada dir que aquí no venem cotxes, sinó que venem mobilitat.

A la fira també hi haurà una zona d´exposició de cotxes híbrids i elèctrics.

Sí. A Grup Andreu som molt conscients de l´impacte que ocasionen les emissions dels vehicles en el medi ambient. Creiem que actualment la conducció híbrida és la més realitsta perquè a la mobilitat elèctrica encara li queda molt camí. Falta una aposta ferma per adaptar les infraestrucutres de les ciutats i carreteres perquè tinguin més punts de càrrega elèctrica. Els vehicles híbrids de moment són la solució més òptima.