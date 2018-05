Vehicles nous i d'ocasió, a la nova Fira d'Automoció del Grup Andreu

Torna la Fira de l'Automoció del Grup Andreu renovada i més dinàmica. Aquest cap de setmana, els visitants podran explorar els diferents models de les cinc marques que configuren el grup: Citroën, Toyota, Alfa Romeo, DS i Jeep. Tot animat amb música, food truck i diferents activitats.

El principal objectiu de la fira és donar a conèixer l'aposta digital que ha llançat el grup amb la renovació de la seva pàgina web. «Hem adaptat la nostra finestra digital als temps moderns i actuals», explica Jan Andreu, gerent de Grup Andreu. «Hem cregut oportú celebrar la nova aposta digital del grup amb una fira física de tots els nostres cotxes», afegeix.

La fira, que obre les seves portes avui i finalitzarà el diumenge en horari de les 10 del matí a les vuit del vespre, tindrà lloc a la part exterior de les instal·lacions del Grup Andreu al polígon Margesa de Girona. Un dels grans atractius de l'esdeveniment és que en un únic punt es podrà trobar una extensa exposició de cotxes nous, d'ocasió i de km zero. «És la primera vegada que Girona acull una fira d'aquestes dimensions on es podran trobar diferents tipologies de vehicles, no només cotxes d'ocasió com fèiem abans», apunta el gerent.

També hi haurà una zona d'exposició de cotxes híbrids i elèctrics. «Som molt conscients de l'impacte que ocasionen les emissions dels vehicles en el medi ambient. Apostem fermament per la conducció híbrida i elèctrica. És més, al nostre grup comptem amb la marca més important de cotxes híbrids del món, que és Toyota», apunta Andreu.

El dissabte al matí, de les 10 h a les 14 h, es durà a terme una trobada de cotxes de 2 cavalls. Uns emblemàtics vehicles que els visitants podran explorar de ben a prop. També hi haurà espai per als més petits amb un circuit infantil de mini cars el dissabte i diumenge, tant al matí com a la tarda.

Per celebrar l'aposta digital del Grup Andreu, a la fira hi haurà uns panells virtuals per poder navegar per la nova pàgina web. «Hem estat un any conceptualitzant la web per adaptar-la a les necessitats dels consumidors». El nou web compta amb un disseny atractiu, amb imatges realistes dels models de les cinc marques del grup i amb àmplia informació envers els serveis de finançament, assegurança i gestoria que ofereix el grup. A més, la web ofereix la possibilitat de reservar el teu cotxe directament fent una paga i senyal.