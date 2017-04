Simulacre d'incendi a la seu de la Generalitat a Girona

La seu de la Generalitat a Girona ha fet avui un simulacre d'incendi. Els Bombers han actuat en un suposat foc a la primera planta, on s'ha recreat fum amb una màquina per fer-ho més real. Per dur a terme el simulacre s'han desallotjat les prop de mil persones que hi havia a l'edifici de la plaça Pompeu Fabra (900 treballadors i 100 usuaris segons fonts de la Generalitat). L'evaquació s'ha fet en quatre minuts i mig. El punt de trobada dels empleats ha estat la plaça salvador Espriu, a prop de l'edifici de la Generalitat, ja que el protocol indica que hi ha d'haver una barrera física entre l'immoble afectat i el refugi dels treballadors.