AixÃ­ va viure el Mercat el sorteig de la Grossa

Així va viure el Mercat el sorteig de la Grossa

F.B.

La Grossa de Sant Jordi ha caigut al Mercat del Lleó. Ha estat un premi tan inesperat que Eva Pujol, responsable del quiosc que va vendre una de les butlletes guanyadores, està tan tranquila, com si hi hagués hagut un error. De moment no hi ha ni ampolles de cava ni cartells amb el número en vermell ni guanyadors explicant davant de càmera que taparan forats amb els 100.000 euros del premi. La protagonista absoluta del mercat despatxa com cada dia. "No m'ho esperava, la veritat!" comenta Pujol mentre ven un diari a un senyor provinent de la parada de peix del davant. Els paradistes es van acostant per torns fins al Quiosc del Mercat amb una mitja rialla per comentar la jugada la protagonista del dia. "Malauradament a mi no m'ha tocat", diu en Jordi de la Carnisseria Romagós amb un somriure d'orella a orella. La satisfacció entre els empleats és evident. Quan cau una Grossa al Mercat també cau una mica als que hi treballen, encara que sigui simbòlicament. "És una bona manera de promoure el mercat", aclareix la Soraya de Peixos Núria afegint: "I a partir d'ara, comprarem números allà!". Mentrestant, la premsa va arribant al quiosc. "Nena, amb quin número acaba?" pregunta una compradora a Pujol. "Amb nou tres!", respon la venedora. "Amb set tres?" repeteix. "No, amb nou tres!". "Ah, així res, jo tinc el set tres" comenta desilusionada la compradora amb un cistell carregat d'enciams. Molts clients encara desconeixen per què el focus mediàtic gironí està centrat en aquest petit dispensador de diaris, revistes, paraigues i cromos de Panini. Fins que per megafonia s'anuncia la bona nova: "Aviam, atenció, repetim perquè hi ha gent que encara no se'n ha adonat. Avui s'ha fet el sorteig de la Grossa de Sant Jordi. La llibreria del mercat, com que té màquina de la Grossa, i en venen, ha tret una butlleta premiada. Què vol dir? que hi ha un client, un treballador o algú d'aquí Girona que li han tocat 100.000 euros. Gràcies".