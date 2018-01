"La mare entrava i sortia per controlar la criatura, però va acabar bastant beguda"

Redacció

La cambrera del pub El Toc, de Figueres, explica que la dona que va abandonar el seu fill de 8 mesos a dins del cotxe, va arribar al local al voltant de les 22:30 h. També comenta que, tot i que anava entrant i sortint de l'establiment per controlar el cotxe on havia deixat el nen petit, aquest anava plorant. Afegeix que quan van arribar els Mossos d'Esquadra, alertats per un avís al telèfon 112 per part d'una clienta del pub, la dona anava bastant beguda. De fet, segons han informat avui, la dona va donar una taxa d'1,18 mg/l. en la prova de l'alcoholèmia. Finalment, el Jutjat d'instrucció 5 de Figueres ha arxivat el cas contra la mare de 33 anys detinguda aquest diumenge a la nit per deixar la filla de vuit mesos a dins del cotxe i anar-se'n a ballar a un pub. La dona, que és veïna de Castelló d'Empúries, ha passat a disposició judicial per un suposat delicte d'abandonament. Tot i que la causa ha quedat arxivada, la jutgessa ha posat els fets en coneixement del jutjat que s'encarrega dels casos de violència contra la dona, que és qui va donar la guàrdia i custòdia de la menor a la mare en el marc d'una causa oberta en la qual és víctima. El jutjat també informa la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència) per si considera que ha d'adoptar alguna mesura.