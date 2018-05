Així és La Fortalesa, el museu d'art i hotel de luxe al castell de Sant Julià de Ramis

Redacció

L'antic castell fortí de Sant Julià de Ramis (Gironès) obrirà portes a mitjans de juny convertit en La Fortalesa, un projecte museístic i hoteler que neix de la mà de l'empresa familiar barcelonina D'OR Joiers. Des que l'any 2002 van comprar aquest edifici, declarat BCIN, han invertit 14 milions d'euros per adequar l'espai. D'una banda, compta amb el D'Or Museum, un museu de joiera i art de prop de 6.000 metres quadrats repartits en tres plantes on es vol "dignificar" la feina dels artesans a Catalunya i donar a conèixer el "món complex" de les joies i les pedres precioses, segons ha explicat el seu impulsor, Ramón López. De l'altra, inclou el Sants Metges Hotel de cinc estrelles amb quinze habitacions, una zona d'spa i piscina i un heliport. Al capdavant de l'oferta gastronòmica dels dos restaurants (museu i hotel) hi ha el xef Jordi Cruz, amb tres estrelles Michelin, on fusionarà la cuina tradicional amb accent gironí amb l'avantguarda. Amb la posada en marxa de l'activitat es contractaran unes seixanta persones.