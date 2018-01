Pablo Machin valora la primera volta del Girona F.C.

Jordi Roura

Ni els més exageradament optimistes es podrien haver imaginat a l'estiu durant la pretemporada que el Girona tancaria la primera volta amb 26 punts i amb un coixí respecte al descens de 10. L'estrena a la màxima categoria està resultant d'allò més exitosa per a un conjunt blanc-i-vermell que, si no hagués badat fort en alguns partits, podria fins i tot tenir algun punt més. Parlar d'Europa League ha de ser, per força, una utopia per a un equip que té, no clar sinó claríssim, que l'únic objectiu continua sent assegurar la continuïtat a Primera Divisió. En aquest sentit, el mateix Pablo Machín ha recordat més d'una vegada que l'Eibar fa uns anys havia perdut la categoria havent sumat més punts que el Girona a la primera volta (27). Aquell exemple ni espanta ni atemoreix un equip que no mira més enllà del proper partit al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i que està decidit a continuar fent història. El repte és clar: mantenir i allargar el rendiment de l´equip durant la primera volta que l´ha dut a no trepitjar mai zona de escens durant 19 jornades i a fregar i fins i tot tocar durant algunes hores, les posicions d´Europa League.