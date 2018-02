Descobreix alguns dels números que es veuran al Festival del Circ de Girona

Redacció

Un total de 88 artistes de divuit països diferents competiran a finals de febrer per guanyar la setena edició del Festival Internacional de Circ 'Elefant d'Or' de Girona. El certamen tindrà 24 atraccions on hi destaca el pes de propostes provinents de països de l'òrbita soviètica com Corea del Nord, Moldàvia i Turkmenistan. Enguany s’estrenen noves disciplines i països que no havien participat mai al festival, com Moldàvia, Austràlia, Finlàndia, Turkmenistan, França o Anglaterra. Entre les actuacions més importants de l’edició, destaca la del Gran Circ Estatal De Rússia – Rosgoscyrk amb tres espectacles. D’una banda, presenta la Troupe Shatirov amb equilibris en escales aèries, Dmitri Dubinin amb malabars i Alyona Tsvertkova amb cintes aèries. Del Gran Circ del Vietnam arriba la Troupe De Tru amb els equilibris amb perxa al trapezi. El Gran Circ de Pyongyang portarà tres espectacles - dos de les quals que surten per primera vegada del país- amb funàmbuls a gran alçada i la balança russa amb barra fixa i bàscula. De l’Associació Nacional d’Acròbates de la Xina arriba la Junan Acrobatic Troupe amb els jocs icaris i els malabars de barrets en grup. Finalment, del Circ Estatal de Bielorússia portaran al certamen el duo d’acròbates a les teles aèries format per Veronika Rybchonok i Maksim Vinogradov; el forçut Tuga del Circ de Mongòlia, l’espectacle de destresa amb fuets de Malahaz Annaev, els clowns Anatoliy Okulov i Pietro Vicentini i la parella de patinadors acrobàtics Duo Evolution del Circ Nacional de Cuba.