Així es prepara el cafè "espresso" perfecte

F.B.

El cafè és una de les begudes més consumides a nivell mundial. Segons dades de l'Organització Internacional del Cafè cada ciutadà de l'Estat espanyol en pren 4,5 quilos anuals. Però tot i ser un dels líquids més populars que ingerim, en molts casos aquest producte segueix essent el gran desconegut. Per exemple, què necessitem per preparar l'"espresso" perfecte? Quina diferència hi ha entre el cafè de Brasil i el de l'Àfrica? Com és millor el cafè, amb o sense sucre? Salvador Corominas, Responsable de Producte de l'empresa d'Aiguaviva Coffee Center i expert catador de cafès ens ho explica.