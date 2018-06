Neymar reapareix i el Brasil impressiona abans del Mundial

El retorn de Neymar, que va tornar als terrenys de joc després de tres mesos absent per lesió, va tornar el somriure a la selecció brasilera, que es va imposar aquest diumenge per 2-0 a Croàcia, en un amistós abans del Mundial que va evidenciar com canvia el conjunt de Tite amb o sense la presència de "Ney".

De fet, podria parlar-se de dues seleccions radicalment oposades: el grisós equip que sense Neymar va ser incapaç de xutar entre els tres pals durant la primera meitat; i el més il·lusionant del segon període amb el davanter del París Saint Germain ja sobre el camp.

I és que el Brasil, arrossegat pel pausat ritme de joc al que condemna a la "canarinha" la presència de Paulinho, Casemiro i Fernandinho al mig del camp, no va ser capaç d'inquietar el porter croat Danijel Subasic en tot el primer temps, però amb l'entrada de Neymar es va mostrar com un equip més incisiu.

Una millora que no només de haver del bon fer de Neymar, que malgrat revolucionar l'atac brasiler va demostrar que encara està mancat de ritme de joc, sinó perquè la inclusió del jugador del París Saint Germin va permetre al barcelonista Philippe Coutinho endarrerir la seva posició per prendre el comandament del joc.

Amb Coutinho al mig del camp, en substitució de Fernandinho, la selecció del Brasil va guanyar en velocitat i imaginació, el brou de cultiu que Neymar necessita per explotar les seves extraordinàries condicions.

Així de una passada en profunditat de Coutinho va arribar als 69 minuts el 1-0 per al Brasil, obra de Neymar, que després de recollir la pilota a l'àrea va encarar a dos rivals per batre amb un potent rematada davant el qual res va poder fer Subasic.

Un gol que va demostrar que les opcions de triomf del Brasil en el pròxim Mundial de Rússia, passen per la societat que conformen Neymar i Coutinho, sens dubte, els dos jugadors més talentosos del planter de Tite.

Parella a la qual es vol unir el davanter del Liverpool Roberto Firmino, que va establir el definitiu 2-0 en el temps de prolongació, en resoldre amb qualitat en l'àrea un centre del jugador del Reial Madrid Casemiro.