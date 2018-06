Barcelona tindrà una pantalla gegant per veure l'Espanya-Portugal

El primer partit de la Selecció Espanyola en el Mundial de Futbol contra Portugal, que se celebrarà divendres que ve 15 de juny, es podrà veure en una pantalla gegant a l'aire lliure, segons ha informat la plataforma Barcelona Con La Selección (BCLS).

El camp de l'Àliga, situat a la plaça Alfonso Comín, tocant la Ronda de Dalt, acollirà l'esdeveniment al qual es podrà accedir gratuïtament, una vegada superat el control d'accés, des de les 18:00 hores, encara que el partit comença a les 20:00 hores.

En una nota de premsa, Barcelona per la Selecció, denuncia que "l'Ajuntament de Barcelona, malgrat que no li suposava ni problemes ni cap cost, va posar-hi moltes traves i impediments. Però al fi, i gràcies a l'esponsorització de La Lliga i Valdebebas per sufragar el lloguer de l'estadi i la producció de l'esdeveniment, podrem gaudir de la Selecció com a qualsevol altra ciutat espanyola".

"El Consistori dirigit per Ada Colau (a qui hem invitat), a més de denegar tots els permisos presentats per a la via pública per veure al complet el Mundial, només acceptava seguir els partits a partir de la semifinal en un pavelló de Montjuïc, però BCLS no ha volgut esperar fins a aquestes eliminatòries", assegura l'entitat.