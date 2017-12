L'art minuciós de fer el

Una de les tradicions més arrelades del Nadal i més difosa als països mediterranis és muntar el pessebre. La molsa, el suro i els troncs juntament amb les figures de fang del naixement, els pastors i el caganer formen part dels símbols més mostrats. Museus i sales municipals d'art s'adornen aquestes festes de diorames, pessebres i composicions nadalenques perquè els visitants puguin descobrir les més originals representacions.



Els pessebres de Castell d'Aro

El castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull aquestes festes l'exposició del 38è Concurs de diorames, pessebres i composicions nadalenques. Fins al 7 de gener es podrà visitar, durant els dies festius i els caps de setmana, la mostra nadalenca al castell de Benedormiens. Les sales municipals d'art ocupen actualment les estances d'aquesta construcció medieval, origen de la vila i baluard de la Vall d'Aro, documentada des de l'any 1041. Se'n conserva la part més antiga, del segle XII, i d'ençà de 1983 és la seu de les principals exposicions al municipi. Conjuntament amb l'església i els carrers del nucli antic de Castell d'Aro, està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.



El pessebre de Josep Mir

Per altra banda, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí és escenari del Pessebre de Josep Mir, un pagès del mateix municipi que cada any realitza un pessebre gegantí que recrea el paisatge del territori més proper, el Baix Ter, el Montgrí i les illes Medes. Ocupa més de 23 metres quadrats, està format per una estructura de tres tones i mitja de troncs, roques i sorra, i està poblat per unes 300 figures.

Enguany el pessebre, i com ja és habitual, té algunes sorpreses i novetats destacables. Pel qe fa al paisatge del Baix Ter s'hi incorporen les inconfusibles illes Medes amb un mar de sorra. El pessebre tindrà un cicle d'il·luminació -dia i nit- amb efectes de so i llum. Hi haurà poblacions amb il·luminació i també s'hi incorporen sons i músiques del dia a dia com les campanes de la plaça de la vila.

Una representació original que cada any atrau molts visitants, concretament l'any passat va ser visitat per prop de 10.000 persones. El pessebre de Josep Mir es pot visitar fins al 29 de gener a l'Espai Montgrí de forma gratuïta.



Nova Mostra a Olot

La Mostra de Pessebres torna a omplir Olot de propostes pessebrístiques que, com sempre, combinen la tradició amb la contemporaneïtat. La Mostra s'ubica en cinc seus: Museu dels Sants, edifici Hospici, Can Trincheria, Biblioteca Marià Vayreda i claustre del Carme, que acullen exposicions i muntatges pessebrístics fins al 7 de gener.

A sota les voltes de l'edifici de l'Hospici s'hi poden veure quatre pessebres populars de gran format fets per pessebristes d'arreu de Catalunya; a la Sala Oberta 2, una exposició de diorames de la tradició pessebrística d'Olot i la Garrotxa i un homenatge a Lluís Carbonell, reconstruint un dels diorames que havia instal·lat a les finestres del seu estudi a la Casa Batlló.

A la planta baixa del Museu dels Sants d'Olot, David López ha elaborat un muntatge amb les peces de la col·lecció Renart. A Can Trincheria s'hi pot visitar una exposició titulada Músics de pessebre, en què es pot veure un centenar de figures de pessebre de la família Bartolomé-Garrich que representen músics de tot tipus amb els instruments. Com sempre, al primer pis de la casa s'hi troba el singular Pessebre de saló.

Els finestrals de la Biblioteca Marià Vayreda acullen l'exposició Els pescadors de l'Escola Municipal d'Expressió, obra dels alumnes del centre, inspirats en el riu. Els estudiants de l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot aposten un any més per la visió contemporània del Nadal amb un muntatge al claustre de l'escola.



El suro de Can Roseta

Un dels pessebres més originals de les comarques gironines és el de Can Roseta, situat en plena Vall de Llémena i elaborat amb suro i pedra.

La mostra acull un centenar de monuments emblemàtics de Catalunya com la Sagrada Família, escenificacions d'antics oficis i escenes tradicionals del pessebre, que es poden visitar fins l'11 de febrer.