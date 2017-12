Més de 400 figurants a l'històric pessebre vivent de

Viure la tradició en primera persona és el principal objectiu dels pessebres vivents, que any rere any se celebren a molts pobles de les comarques gironines. El vestuari, l'escenografia i la música de l'època transporten els visitants a la història del naixement de Jesús.

La representació més antiga de Catalunya és la de Castell d'Aro, que celebra enguany la seva 59a edició. Es representa els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i l'1 i 6 de gener a les 7 de la tarda en una única sessió. El pessebre vivent s'estén pel nucli històric de la vila, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, i la Vall de la Coma. Més de 400 figurants, veïns i amics del municipi, participen en els 52 quadres que formen l'escenificació nadalenca en un recorregut d'un quilòmetre i mig. L'entrada general té un cost de 5 euros i la d'infant 3 euros (gratuït per a infants de 0 a 3 anys o amb el carnet del Club Super3), i es pot adquirir anticipadament a www.pessebrevivent.com i a e ntrades.pessebresvivents.cat. Enguany, es torna a oferir un got de brou calent a tots els visitants al principi del recorregut.

Els quadres del pessebre, després d'una representació inicial, comencen amb diverses escenes bíbliques de l'Antic Testament. Tot seguit, hi ha un conjunt d'escenes clàssiques i comunes a molts pessebres vivents d'arreu com és l'Anunciació de l'Àngel a Maria, la Visitació a Santa Elisabet, la Casa de Natzaret, el somni de Sant Josep, l'anunci de l'empadronament, la recerca d'una fonda, l'anada a Betlem, l'Anunciata dels pastors, els Reis o la cova del Naixement.

Un dels tocs especials i que donen personalitat pròpia al Pessebre Vivent de Castell d'Aro és la representació d'unes escenes singulars i sorprenents, basades en la mostra d'oficis artesanals i escenes referents al camp i a la pagesia: la masia, el forn de pa, la carbonera, la castanyera, el gran mercat, el treball del vi i de l'oli, el gran molí, pastors, caçadors, la dona que renta i moltes altres.



Una tradició arreu de Girona

Els pessebres vivents són una autèntica tradició a les comarques gironines. Destaca la representació de Peralada, la qual proposa un recorregut per diferents escenografies sobre la vida de Jesús, dins el Parc Històric del Castell. La mostra és coneguda per la demostració dels oficis antics, com el cisteller, les brodadores, les filadores, el picapedrer, el ferrer, la castanyera, el tallista i un forn de pa entre d'altres.

A l'Alt Empordà també hi ha el famós pessebre vivent de Bàscara, en el qual es representen les escenes més característiques del naixement de Jesús. La representació té lloc en el nucli antic del poble i a la riba del Fluvià.

Al Baix Empordà trobem el pessebre de Pals, un dels més visitats. Té lloc al recinte gòtic i enguany arriba a la seva 31a edició. Es tracta d'un dels esdeveniments culturals més importants de la comarca, visitat cada any per milers de persones.

A la Garrotxa destaca el pessebre vivent de Joanetes, un autèntic recorregut que fa viatjar en el temps al visitant, tot aprenent oficis antics. Enguany, el pessebre vivent estrena nou recorregut pel casc antic del poble.

I per últim, al Gironès, a Cassà de la Selva els Corks recreen la imatge del naixement a la portalada de Can Serra, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer.